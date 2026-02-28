بكفاءة "الدرع الوطني".. الإمارات تحبط الصواريخ وتطمئن الجمهور: "سلامتكم في أيد أمينة"

يوم السبت، علقت شركات الطيران رحلاتها عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك من وإلى دبي، أكثر مراكز السفر ازدحامًا في العالم، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران. وأفادت الكويت وقطر والإمارات والأردن، وجميعها تستضيف قوات عسكرية أمريكية، باعتراض صواريخ إيرانية.