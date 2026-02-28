بكفاءة "الدرع الوطني".. الإمارات تحبط الصواريخ وتطمئن الجمهور: "سلامتكم في أيد أمينة"
[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خـليج تايمز المباشرة وسط الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
بينما اعترضت قوات الدفاع الإماراتية موجات من الصواريخ الإيرانية، أرسلت السلطات رسائل إلى ملايين المقيمين والوافدين، مطمئنة إياهم بأن الوضع تحت السيطرة. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (NCEMA) إن سلامة وأمن الجميع في الإمارات هي الأولوية القصوى.
في الرسائل الطارئة، قالت السلطات إنها تعمل ضمن نظام وطني متكامل تمامًا، جاهز وفعال. "سلامتكم هي أولويتنا القصوى. يرجى البقاء في الأماكن الآمنة داخل المنازل، وانتظار التعليمات الرسمية، والثقة فقط بالتحديثات من المصادر الرسمية."
استهدفت عدة دول خليجية صواريخ إيرانية يوم السبت بعد أن تعهدت طهران بالانتقام من الضربات الأمريكية والإسرائيلية.
يوم السبت، علقت شركات الطيران رحلاتها عبر الشرق الأوسط، بما في ذلك من وإلى دبي، أكثر مراكز السفر ازدحامًا في العالم، بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران. وأفادت الكويت وقطر والإمارات والأردن، وجميعها تستضيف قوات عسكرية أمريكية، باعتراض صواريخ إيرانية.
في وقت سابق يوم السبت، أرسلت وزارة الداخلية (MOI) تنبيهًا طارئًا ينصح الناس بالاحتماء في المباني الآمنة، وتجنب النوافذ والأبواب والمساحات المفتوحة، وانتظار التعليمات الرسمية.
اتُخذت هذه الخطوات استجابة لتهديدات صاروخية محتملة تم رصدها فوق البلاد، والتي اعترضتها أنظمة الدفاع الوطنية بنجاح.
قالت الإمارات إنها اعترضت ثلاث موجات من إطلاق الصواريخ الإيرانية. وتعاملت السلطات مع حطام الصواريخ الذي سقط في منطقة سكنية، مما تسبب في بعض الأضرار المادية. كما أعربت عن تعازيها لأسرة مواطن باكستاني توفي على صلة بالحادث.
تلقى ملايين السكان تنبيهات على هواتفهم كإجراء احترازي. وذكّر المسؤولون الجميع بأن أنظمة الدفاع والطوارئ في الإمارات تعمل بكامل طاقتها. ويُشجع المواطنون والمقيمون على التزام الهدوء واتباع الإرشادات للبقاء آمنين.