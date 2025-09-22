بقيادة إماراتية.. عملية دولية تطيح بـ188 مجرماً وتنقذ 165 طفلاً من الاستغلال الإلكتروني

قادت وزارة الداخلية الإماراتية عملية دولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في 14 دولة، مما أدى إلى اعتقال 188 شخصاً.

وقادت دولة الإمارات العربية المتحدة العملية الدولية المنسقة في روسيا وإندونيسيا وبيلاروسيا وصربيا وكولومبيا وتايلاند ونيبال وبيرو والبرازيل والفلبين وقيرغيزستان والإكوادور وجزر المالديف وأوزبكستان.

هدفت العملية إلى مكافحة جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، وحققت نتائج ملموسة. وأدت إلى إنقاذ 165 طفلاً من مختلف دول العالم، واعتقال 188 مشتبهاً بهم، وتفكيك 28 شبكة إجرامية.

وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن ذلك أدى أيضاً إلى تعطيل عدد كبير من الحسابات الإلكترونية المستخدمة في هذه الجرائم، وتشكيل دوريات إلكترونية عبر مختلف القارات.

علاوة على ذلك، سهّلت تبادل الخبرات بين أجهزة الشرطة لتعزيز التعاون العالمي.

وأضاف سموه "نشكر جميع شركائنا على التزامهم الإنساني بحماية الأطفال في جميع أنحاء العالم وتفانيهم في الجهود التعاونية التي تعزز أمن المجتمع".