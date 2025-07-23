بقلب القائد وابتسامة الأب... محمد بن راشد يجوب شوارع دبي بين شعبه

في مدينةٍ تشتهر بأفقها الشاهق وطموحها العالمي، غالبًا ما يترك تواضع قائدها الهادئ أعمق الانطباعات. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معروفٌ ليس فقط بقيادته الثاقبة، بل أيضًا بعلاقته الصادقة مع شعبه.
سواء كان يستقل وسائل النقل العام أو يتوقف لتحية طفل بابتسامة، فإن تفاعلات القائد مع السكان تعكس نوعًا نادرًا من القيادة - وهي القيادة المتجذرة في اللطف والاحترام.
يوم الثلاثاء، سعد السكان برؤية سموه وهو يجوب شوارع ديرة بسيارته. خرج الكثيرون من المتاجر، واصطفوا على الأرصفة لإلقاء نظرة خاطفة على الحاكم وهو يتجه إلى ميناء الحمرية للاطلاع على سير العمل.
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سارع السكان إلى إخراج هواتفهم لالتقاط تلك اللحظة التي لا تُنسى. شاهد الفيديو أدناه:
وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، شوهد سموه وهو يزور شركة موانئ دبي العالمية في ميناء الحمرية، وذلك في الوقت الذي وافق فيه على مشروع توسعة كبير في الموقع.
ويتضمن ذلك إنشاء رصيف بطول 700 متر وعمق 12 متراً، مصمم لاستيعاب السفن الأكبر حجماً وتوسيع قدرة الميناء على مناولة البضائع.
ويأتي هذا البناء استكمالاً لتوسعة الميناء في عام 2024، والتي أضافت 1150 متراً من جدار الرصيف وعززت بشكل كبير قدرة الرسو.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، شوهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أيضًا وهو يركب الترام إلى جانب الركاب. تعرّف عليه الركاب المتحمسون بسرعة، وهمسوا بدهشة، والتقطوا هذه اللحظة النادرة بهواتفهم.
لمحه آخرون في مقهى "شبرياني" بدبي مول، أحد أماكنه المفضلة. عند مغادرته المقهى، توقف لتحية الناس وتبادل أطراف الحديث.
وفي لفتة مؤثرة بشكل خاص، شوهد وهو يلتقط الصور بلطف مع الأطفال، ويضع يده بلطف على رؤوسهم.
يحظى صاحب السموالشيخ محمد بإعجاب عالمي واسع لتواضعه وتواصله مع شعب دبي. سواءً كان يلتقي بالسكان في الشارع أو يستجيب بهدوء لقصصهم المؤثرة بسخاء، فإن أفعاله لا تزال تعكس قيادةً متجذرة في الرحمة.
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