بقلب القائد وابتسامة الأب... محمد بن راشد يجوب شوارع دبي بين شعبه

في مدينةٍ تشتهر بأفقها الشاهق وطموحها العالمي، غالبًا ما يترك تواضع قائدها الهادئ أعمق الانطباعات. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، معروفٌ ليس فقط بقيادته الثاقبة، بل أيضًا بعلاقته الصادقة مع شعبه.

سواء كان يستقل وسائل النقل العام أو يتوقف لتحية طفل بابتسامة، فإن تفاعلات القائد مع السكان تعكس نوعًا نادرًا من القيادة - وهي القيادة المتجذرة في اللطف والاحترام.

يوم الثلاثاء، سعد السكان برؤية سموه وهو يجوب شوارع ديرة بسيارته. خرج الكثيرون من المتاجر، واصطفوا على الأرصفة لإلقاء نظرة خاطفة على الحاكم وهو يتجه إلى ميناء الحمرية للاطلاع على سير العمل.

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سارع السكان إلى إخراج هواتفهم لالتقاط تلك اللحظة التي لا تُنسى. شاهد الفيديو أدناه: