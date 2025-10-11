بقرة نافقة تتسبب بصدمة لمرتادي شاطئ الممزر

تفاجأ مرتادو الشاطئ في دبي بعد أن عثروا على جثة بقرة نافقة جرفتها الأمواج إلى الصخور في حديقة شاطئ الممزر يوم السبت.
وقالت إحدى المقيمات، التي كانت تزور الشاطئ برفقة عائلتها، في حديثها إلى صحيفة خليج تايمز، إنهم لاحظوا وجود الحيوان الميت بعد أن شعروا برائحة كريهة.
وأضافت المقيمة الشابة تسمية من دبي: "بينما كنا نسير باتجاه الصخور، شعرنا برائحة كريهة جداً. وبعد أن تسلقنا الصخور وذهبنا إلى الجانب الآخر، شاهدنا بقرة كبيرة ميتة. كان الأمر محزناً ومزعجاً للغاية."
وسارعت تسميّة فوراً إلى رجال الإنقاذ الموجودين على شاطئ فلامنغو لإبلاغهم بالموقف.
وقالت: "كان ذلك حوالي الساعة الخامسة مساءً. قالوا إنهم سيتفقدون الأمر، وبعد نحو 25 دقيقة وصل زورق الشرطة إلى المكان والتقط صورة للمشهد."
وأفادت الصحيفة أن عمّ تسمية أبلغ عن الحادث عبر تطبيق شرطة دبي، كما تواصلت الطالبة نفسها مع بلدية دبي، التي بدورها أبلغتها بأنها سترسل الفريق المختص إلى الموقع.
وعند وقت نشر الخبر، كانت جثة البقرة لا تزال موجودة على الصخور، وتواصلت صحيفة خليج تايمز مع الجهات المعنية للحصول على بيان رسمي بشأن الحادثة.