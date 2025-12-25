بقرار سلطان القاسمي.. أئمة مساجد الشارقة "موظفون حكوميون" بكامل المزايا

سيتم اعتبار الأئمة والمؤذنين في مساجد الشارقة من الآن فصاعداً ككادر وظيفي حكومي، مما يعني منحهم نفس المزايا التي يتمتع بها موظفو الحكومة.

وقد نص توجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إدراج جميع الأئمة والمؤذنين في مساجد الإمارة ضمن الكادر العام لموظفي حكومة الشارقة.

ويعني هذا القرار استحقاقهم للترقيات، والعلاوات المختلفة، والتأمين الصحي، بالإضافة إلى صرف علاوة طبيعة عمل تبلغ 3,000 درهم.

علاوة على ذلك، سيتم تنظيم الإجازات الدورية للأئمة والمؤذنين بطريقة تضمن احتفاظهم برصيد إجازاتهم المتراكم إذا اختاروا عدم استخدامها، حيث سيتلقون البدل النقدي لهذه الإجازات بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية.