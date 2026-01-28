بقرار حاسم.. مجموعة الحبتور تغادر لبنان وتسرح عمالتها

قالت المجموعة، التي أسسها ويرأسها الملياردير خلف الحبتور، إنها حاولت الحفاظ على عملياتها وحماية الوظائف وصون استثماراتها في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة المتزايدة. “ومع ذلك، فإن التأثير التراكمي لهذه العوامل جعل استمرار العمليات غير مستدام في هذا الوقت.”