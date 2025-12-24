بفئة "نخبة" الجديدة.. الشارقة تفتح باب المنافسة لأثمن السيارات الكلاسيكية

ولضمان أعلى درجات النزاهة والموضوعية، وضعت اللجنة المنظمة معايير تقييم دقيقة وصارمة، حيث يشترط حضور المالك أو من ينوب عنه وتوفر كافة الوثائق الرسمية التي تثبت سنة الصنع وسلامة رقم الهيكل، مع التركيز بشكل أساسي على الحالة الفنية وقدرة المركبة على العمل. كما تحظى الأصالة بالأولوية، حيث تُمنح ميزة إضافية للمركبات التي لم تخضع لتعديلات جذرية وحافظت على مكوناتها الأساسية، ما يعزز من قيمتها التراثية في نظر لجان التحكيم.