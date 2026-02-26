بعيداً عن صخب المدينة.. رمضان الإمارات يشد الرحال إلى الطبيعة

أطلقت المنتجعات والمنتجعات الصحراوية في جميع أنحاء الإمارات حزمًا خاصة للإقامة الليلية تجمع بين الإفطار والسحور والإقامة، حيث تتخذ ليالي رمضان هذا العام نهجًا يركز على التجربة بشكل أكبر. ويطلق قطاع الضيافة على هذا الاتجاه الناشئ اسم ‘عطلة رمضانية’.

من المناظر الطبيعية الصحراوية في الشارقة إلى الملاذات الجبلية في حتا والمنتجعات العائلية في دبي، تقدم الفنادق إقامات رمضانية مصممة لتوفر للمقيمين طريقة أكثر تأملًا لقضاء الأمسيات خلال الشهر الفضيل.

إحدى هذه التجارب تأتي من منتزه مليحة الوطني، الذي أطلق صالة نجوم رمضان، مما يسمح للضيوف بالإفطار تحت سماء الصحراء المفتوحة قبل الإقامة ليلًا في مخيم محاط بالكثبان الرملية والتلال الصخرية. تتضمن التجربة وجبات إفطار تقليدية، وسحور، وتخييم ليلي في الصحراء، مما يتيح للزوار فرصة قضاء ليالي رمضان بعيدًا عن المدينة مع الاستمتاع بمشاهدة النجوم في بيئة طبيعية هادئة.

يتوفر عرض مماثل في حتا، حيث قدم فندق جي إيه حتا فورت باقات إقامة رمضانية جبلية طوال الشهر الفضيل. يشمل المنتجع الإقامة الليلية بالإضافة إلى وجبات الإفطار والسحور، وتجارب في الهواء الطلق، وأنشطة شروق الشمس الموجهة على خلفية جبال الحجر. يمكن للضيوف اختيار وجبات إفطار جماعية في الهواء الطلق أو اختيار السحور في الغرفة، مما يحول الإقامة إلى ملاذ ليلي مريح.

قال المشغلون إن الإقامات الرمضانية يتم تصميمها بشكل متزايد حول التجارب المشتركة بدلاً من السفر الترفيهي التقليدي، مع التركيز على وقت العائلة والتأمل والتجمعات الليلية المتأخرة التي تستمر حتى السحور.

أطلق منتجع ليغولاند دبي أيضًا باقة إقامة ولعب رمضانية تبدأ من 199 درهمًا للشخص الواحد، تجمع بين الإقامة والوصول إلى مناطق الجذب في المنتزه الترفيهي بالإضافة إلى الأنشطة الموسمية لرمضان والعيد.

ذكرت صحيفة الخليج تايمز مؤخرًا أن المؤمنين يسافرون خلال رمضان بحثًا عن الهدوء والتأمل وإعادة الاتصال الروحي، حيث يختار بعض سكان الإمارات الإقامات الهادئة في المزارع، والمنتجعات الجزرية، والرحلات الدينية بدلاً من العطلات التقليدية. وقال المسافرون إن التركيز لم يكن على مشاهدة المعالم السياحية، بل على الانفصال عن الضوضاء اليومية واحتضان روتين أكثر هدوءًا يتمحور حول الصلاة والراحة والتأمل خلال الشهر الفضيل.

بينما يسافر بعض المقيمين إلى الخارج أو يبحثون عن منتجعات نائية لأغراض روحية، يقوم مشغلو الضيافة داخل الإمارات العربية المتحدة الآن بتكييف أفكار مماثلة أقرب إلى الوطن. ومع بقاء العديد من المقيمين في البلاد خلال شهر رمضان، تقوم الفنادق والمنتجعات بتنظيم تجارب تسمح للضيوف بالانتقال بسلاسة من الإفطار إلى السحور دون تشتيت الانتباه اليومي.