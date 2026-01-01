بعيداً عن صخب الاحتفالات.. مئات الأشخاص يستقبلون أول شروق لعام 2026 في سماء دبي

بالنسبة لأحمد خان، المقيم في دبي، كانت هذه أول مرة يقضي فيها يوم رأس السنة في سماء الصحراء. يقول أحمد: "عادةً ما يكون رأس السنة صاخباً ومزدحماً. هذه المرة، كان الأمر هادئاً. ومن هناك في الأعلى، لا تسمع ضجيج المرور أو الموسيقى، بل تسمع فقط صوت الرياح".