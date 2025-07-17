بعيداً عن الزحام... الإماراتيون يختارون عطلات الصفاء والسكينة

قال راهيش بابو، الرئيس التنفيذي للعمليات في Musafir.com: "لم يعد السفر يقتصر على اختيار الوجهات فحسب، بل أصبح الآن تجربة شخصية للغاية، ومتعمدة، وغالبًا ما تكون أكثر هدوءًا". وأضاف: "يعتمد مسافرو الإمارات العربية المتحدة أساليب جديدة مثل استكشاف المدن والتمتع بعطلات هادئة، مع التوجه في الوقت نفسه إلى عطلات أكثر وعيًا وفائدة".