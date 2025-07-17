بعيداً عن الزحام... الإماراتيون يختارون عطلات الصفاء والسكينة

يختار سكان الإمارات العربية المتحدة ملاذات هادئة على الوجهات السياحية المزدحمة هذا الصيف. سواءً كان الأمر يتعلق بالاسترخاء في قرية هادئة في النمسا، أو قضاء استراحة في منتجع صحي في بالي، أو العمل عن بُعد من جبال جورجيا الباردة، فإن طريقة سفر الناس تتغير.
ولّت أيامُ الرحلات السياحية المُستعجلة والمعالم السياحية المزدحمة. فبدلاً من ذلك، يبحث المسافرون الآن عن الهدوء والراحة والتواصل. فهم يُخفّفون من وتيرة رحلاتهم، ويُطيلون إقامتهم، ويُركّزون على صحتهم وسعادتهم، وفقًا لخبراء السفر في الإمارات العربية المتحدة.
قال راهيش بابو، الرئيس التنفيذي للعمليات في Musafir.com: "لم يعد السفر يقتصر على اختيار الوجهات فحسب، بل أصبح الآن تجربة شخصية للغاية، ومتعمدة، وغالبًا ما تكون أكثر هدوءًا". وأضاف: "يعتمد مسافرو الإمارات العربية المتحدة أساليب جديدة مثل استكشاف المدن والتمتع بعطلات هادئة، مع التوجه في الوقت نفسه إلى عطلات أكثر وعيًا وفائدة".
يتزايد عدد المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين يحجزون رحلات "عطلة هادئة" تركز على الراحة وعلاجات السبا والطعام الصحي والطبيعة. من الوجهات الشهيرة بالي، تايلاند، كيرالا، ومنتجعات العافية في الفلبين.
قال سوبير ثيكيبوراتفالابيل، المدير الأول في وايزفوكس ترافلز: "لطالما كان العافية جزءًا لا يتجزأ من صناعة السفر. ولفترة طويلة، كان البعض يرتاد المنتجعات الشاطئية وقرى العافية، وخاصةً في دول مثل النمسا".
من الاتجاهات المتنامية الأخرى تفضيل المدن الصغيرة الجميلة على المدن الكبيرة. تتميز هذه الأماكن بسحرها المحلي، وقلة ازدحامها، وإيقاع حياة أكثر هدوءًا. من كنوز أوروبا الخفية إلى بلدات جنوب شرق آسيا الهادئة، يقضي المسافرون الآن أسابيع، لا أيامًا، في وجهتهم المختارة.
يرتبط هذا بالرحلات البطيئة، حيث يزور الأشخاص عددًا أقل من الأماكن ولكنهم يقضون وقتًا أطول في كل منها، ويستمتعون بشكل كامل بالثقافة والطعام وأسلوب الحياة المحلي.
قال سوبير: "هناك بعض المدن الهادئة ذات المناظر الخلابة التي تُقدم ثقافة طعام رائعة وتجارب طبيعية غامرة، أماكن ينعزل فيها الناس تمامًا عن العالم. يمكثون هناك ويسترخون. لا زيارة للمعالم السياحية، ولا ضغوط."
ليس الجميع يسافرون إلى الخارج. يختار العديد من سكان الإمارات العربية المتحدة قضاء إجازاتهم في منتجعات داخل الإمارات والسعودية. توفر هذه العطلات القصيرة الراحة والاسترخاء بعيدًا عن عناء المطارات والرحلات الطويلة.
بالنسبة للمسافرين إلى الخارج، تزداد شعبية الوجهات البديلة والمواقع الأقل شهرة. تجذب أماكن مثل أبها وصلالة والأردن والمغرب الزوار بجمالها الطبيعي وثرائها الثقافي وانخفاض تكاليفها مقارنةً بالوجهات السياحية التقليدية.
مع شيوع خيارات العمل المرنة بشكل أكبر الآن، فإن حوالي 30% من سكان الإمارات العربية المتحدة يأخذون إجازات عمل، ويعملون عن بعد من وجهات خلابة مثل جبال الألب السويسرية، أو جورجيا، أو بالي، بينما يستمتعون بتغيير البيئة.
قال سوبير: "يُضيف العديد من المقيمين أيضًا أيامًا للراحة والاستجمام بعد رحلات العمل. على سبيل المثال، يذهبون إلى فعاليات عمل في اليابان أو الصين، ثم يبقون بضعة أيام أخرى للاسترخاء في منطقة جبلية هادئة أو في منتجع ساحلي".
السفر هذا العام يدور حول التوازن، وتوفير المال، والتخلص من التوتر، وصنع ذكريات لا تُنسى. سواءً كان السفر بغرض العافية، أو الثقافة، أو التأمل الهادئ، يختار سكان الإمارات العربية المتحدة تجارب تُريح النفس.
هذا العام، أصبح السفر أقل ارتباطًا بالموقع وأكثر ارتباطًا بالتجربة، كما أضاف بابو. "إنه المكان الذي يجتمع فيه الفضول والهدوء والتخصيص."