بعوائد إيجارية تتجاوز 8%﻿ ..المجمعات متعددة الاستخدامات تتفوق في الإمارات

تُحقق المجمعات متعددة الاستخدامات والمجمعات المخطط لها في جميع أنحاء الإمارات عوائد إيجارية أقوى ومرونة أكبر في العائدات مقارنة بالمشاريع السكنية التقليدية المنفردة، وفقاً لبيانات جديدة وقادة الصناعة.
وقال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في "بروبرتي فايندر": "إن التطورات المتكاملة التي تجمع بين العقارات السكنية، والتجزئة، ووسائل الراحة الخاصة بنمط الحياة، تستمر في جذب المستأجرين، خاصة أولئك الذين يبحثون عن الراحة، والوصول إلى مرافق المجتمع، والقرب من أماكن عملهم." وأضاف سليمان أن هذا الاتجاه يعكس جاذبية المجمعات الغنية بالخدمات والمترابطة جيداً والتي تلبي الاحتياجات اليومية.
وأوضح سليمان: "تظهر بياناتنا أن الشقق تشكل 57% من طلب المشترين و 78% من عمليات البحث عن الإيجار، مع نمو الاهتمام بقوة في الوحدات الأصغر ذات غرفة نوم واحدة والاستوديوهات. توفر هذه المنازل كلاً من القدرة على تحمل التكاليف والراحة، وغالباً ما تقع في مجمعات متصلة جيداً وغنية بالمرافق تلبي احتياجات نمط الحياة." وتظهر بيانات "بروبرتي فايندر" أن المجمعات متعددة الاستخدامات سجلت أعلى عوائد إيجارية حتى تاريخه بنحو 8%، مقارنة بـ 7% للمجمعات المخطط لها و 5% للمباني السكنية المستقلة.
وفقاً لـ "بروبرتي فايندر"، تسجل المجمعات متعددة الاستخدامات علاوات إيجارية بمتوسط 20-25% هذا العام، حيث تتفوق الأسعار باستمرار على القطاعات الأخرى. وقال سليمان: "لقد تجاوزت أسعار الإيجارات في هذه المناطق باستمرار القطاعات الأخرى، مع علاوات تتراوح بين +14.3% و +27.4%، بمتوسط حوالي +20-25% لهذا العام"، مضيفاً أن الطلب ظل ثابتاً طوال عام 2025.
وبينما تكون العوائد الإيجارية أعلى، يظل ارتفاع رأس المال قوياً في جميع المجالات، حيث شهدت المجمعات المنفردة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 16% بين يناير وأكتوبر 2025، متفوقة بشكل طفيف على المجمعات متعددة الاستخدامات بنسبة 15%. وقال: "هذا يوضح أن المجمعات متعددة الاستخدامات تحقق توازناً، حيث تقدم عوائد إيجارية جذابة إلى جانب نمو ثابت في الأسعار."
وتجذب المشاريع متعددة الاستخدامات والمخطط لها طلباً مدفوعاً بالمستخدم النهائي، خاصة من المشترين ذوي الدخل المتوسط في دبي. وأشار سليمان إلى أن "بيانات مورتج فايندر تظهر أن الفئة ذات الدخل 20 ألفاً إلى 40 ألف درهم تشكل ما يقرب من 30% من جميع طلبات الرهن العقاري، و 81% منهم يشترون منازل للعيش فيها بدلاً من الاستثمار." وأضاف أن البيانات "توضح أن المشترين يتجهون نحو المجمعات المستقرة والقابلة للعيش بدلاً من الاعتماد على الشراء لأغراض المضاربة... إنه سوق يتم تعريفه بشكل متزايد بقرارات عملية قائمة على الاحتياجات بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل."
قال بن كرومبتون، الشريك الإداري في "كرومبتون بارتنرز للعقارات"، إن الطبيعة المتنوعة للمجمعات متعددة الاستخدامات تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين على المدى الطويل. وأوضح: "تميل المجمعات متعددة الاستخدامات إلى دفع عائد استثمار أعلى من حيث ارتفاع رأس المال. يأتي النمو الأفضل لرأس المال من الطبيعة المتنوعة للمشروع وجاذبيته للمستأجرين المستقرين على المدى الطويل."
وأشار إلى أنه في حين أن العوائد الإيجارية يمكن أن تكون أعلى في الوحدات المنفردة الأصغر، فإن نمو رأس المال واستقرار المستأجرين على المدى الطويل أقوى في المجمعات متعددة الاستخدامات. وأكد: "الأبراج المنفردة في المشاريع متعددة المطورين يمكن أن تكون جذابة للغاية على المدى القصير، ولكن على مدى فترة زمنية أطول، ستتفوق المجمعات متعددة الاستخدامات في الأداء."
وأضاف كرومبتون أن مثل هذه المجمعات "تفرض علاوة على الإيجار والسعر على حد سواء"، وأن المستخدمين النهائيين على استعداد لدفع المزيد مقابل الوصول إلى المرافق والراحة. "الأمر كله يتعلق بمدى جاذبية المشروع للمستخدم النهائي. سواء كان مستأجراً على استعداد لدفع المزيد مقابل نفس المساحة للوصول إلى المزيد من المرافق، أو التجزئة، أو العيش بالقرب من مكتبه... إذا تمكنت من توفير المرافق ونوعية الحياة للشخص الذي يعيش في الوحدة، فسوف يدفعون المزيد."
وبالنظر إلى المستقبل، قال كرومبتون إن المجمعات متعددة الاستخدامات من المحتمل أن تكون "أفضل تحصيناً من فترات التباطؤ الاقتصادي" بسبب مزيج المستأجرين المتنوع. "يجب أن يعني تنوع المستأجرين ونوعية الحياة تقلبات أقل في الإيجار والأسعار."
من الناحية التشغيلية، تثبت المجمعات متعددة الاستخدامات أيضاً أنها أكثر مرونة وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، كما قال جمال لوتاه، رئيس جمعية إدارة المرافق في الشرق الأوسط (MEFMA). وقال لوتاه: "لطالما تفوقت المجمعات المتكاملة متعددة الاستخدامات في جميع أنحاء الإمارات باستمرار على المشاريع ذات الغرض الواحد في كل من العوائد الإيجارية والقيمة طويلة الأجل."
وأضاف: "من خلال الجمع بين أماكن العيش والعمل والاستمتاع بالترفيه، فإنها تجذب طلباً أقوى وتحقق عادة عوائد إيجارية أعلى وارتفاعاً في رأس المال. يميل المستثمرون إلى رؤية دخل أكثر استقراراً وأصولاً تحافظ على قيمتها بشكل أكثر فعالية بمرور الوقت."
وأوضح أن تنويع الاستخدام داخل هذه المجمعات يساعدها على مقاومة تقلبات السوق. "إذا واجه جانب التأجير السكني فترة بطيئة، فقد يستمر أداء مكونات التجزئة أو المكاتب بشكل جيد، والعكس صحيح. وتكون النتيجة إشغالاً ودخلاً أكثر استقراراً حتى خلال فترات الركود الاقتصادي."
وأضاف لوتاه أن البنية التحتية المشتركة توفر وفورات كبيرة في التكاليف للملاك. "تعمل المجمعات المتكاملة عادةً على مركزة العديد من الخدمات والمرافق، مما يؤدي إلى كفاءة التكاليف. يمكن للملاك تقليل تكاليف التشغيل من خلال الاستفادة من الخدمات المشتركة مثل تبريد المناطق، والأمن الموحد، والصيانة المركزية."
يتفق الخبراء على أن المجمعات متعددة الاستخدامات والمتكاملة أصبحت المعيار الجديد للتطوير في الإمارات. وقال لوتاه: "تميل معدلات الإشغال واحتفاظ المستأجرين إلى أن تكون أعلى في المجمعات المتكاملة متعددة الاستخدامات مقارنة بالمشاريع المنفردة." وأضاف: "إن الراحة ومزايا نمط الحياة المتمثلة في وجود المتاجر والمقاهي والمكاتب والمنازل كلها في مكان واحد تعني أن الناس يبقون لفترة أطول وتنخفض الشواغر."
وأوضح أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجيات الحضرية مثل خطة دبي الحضرية الرئيسية لعام 2040، التي تعطي الأولوية للأحياء القابلة للمشي ومتعددة الاستخدامات. "المطورون في جميع أنحاء دبي وأبوظبي والإمارات الشمالية يتماشون مع هذه الرؤية، ويشكلون مستقبلاً حيث تشبه المشاريع الجديدة مدناً مصغرة مكتفية ذاتياً بدلاً من أبراج معزولة."
ومع ذلك، أشار الخبراء إلى أن المشاريع المنفردة لن تختفي تماماً. وقال سليمان: "ستظل للمشاريع المنفردة مكانتها. لطالما كان سوق دبي متنوعاً، وهناك مجال لكلا النهجين." ووافقه كرومبتون الرأي: "ستكون مطلوبة دائماً وستُبنى دائماً... الأبراج المنفردة أسرع وأرخص في البناء وأرخص في الصيانة."