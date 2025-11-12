بعوائد إيجارية تتجاوز 8%﻿ ..المجمعات متعددة الاستخدامات تتفوق في الإمارات

علاوات الإيجار وثبات الطلب

وفقاً لـ "بروبرتي فايندر"، تسجل المجمعات متعددة الاستخدامات علاوات إيجارية بمتوسط 20-25% هذا العام، حيث تتفوق الأسعار باستمرار على القطاعات الأخرى. وقال سليمان: "لقد تجاوزت أسعار الإيجارات في هذه المناطق باستمرار القطاعات الأخرى، مع علاوات تتراوح بين +14.3% و +27.4%، بمتوسط حوالي +20-25% لهذا العام"، مضيفاً أن الطلب ظل ثابتاً طوال عام 2025.

وبينما تكون العوائد الإيجارية أعلى، يظل ارتفاع رأس المال قوياً في جميع المجالات، حيث شهدت المجمعات المنفردة ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 16% بين يناير وأكتوبر 2025، متفوقة بشكل طفيف على المجمعات متعددة الاستخدامات بنسبة 15%. وقال: "هذا يوضح أن المجمعات متعددة الاستخدامات تحقق توازناً، حيث تقدم عوائد إيجارية جذابة إلى جانب نمو ثابت في الأسعار."

وتجذب المشاريع متعددة الاستخدامات والمخطط لها طلباً مدفوعاً بالمستخدم النهائي، خاصة من المشترين ذوي الدخل المتوسط في دبي. وأشار سليمان إلى أن "بيانات مورتج فايندر تظهر أن الفئة ذات الدخل 20 ألفاً إلى 40 ألف درهم تشكل ما يقرب من 30% من جميع طلبات الرهن العقاري، و 81% منهم يشترون منازل للعيش فيها بدلاً من الاستثمار." وأضاف أن البيانات "توضح أن المشترين يتجهون نحو المجمعات المستقرة والقابلة للعيش بدلاً من الاعتماد على الشراء لأغراض المضاربة... إنه سوق يتم تعريفه بشكل متزايد بقرارات عملية قائمة على الاحتياجات بدلاً من المكاسب قصيرة الأجل."