بعد 6 أعوام من النجاح.. الرئيس التنفيذي لـ"سياحة رأس الخيمة" يترجّل بهدوء

أكدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لصحيفة " خليج تايمز" يوم الأربعاء أن "راكي فيليبس" سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لها في أكتوبر المقبل. وسينهي فيليبس بذلك فترة عمله التي استمرت ست سنوات وشهدت توسع الإمارة في قطاع السياحة العالمي.

وفي مايو/أيار الماضي، قال فيليبس لصحيفة خليج تايمز إن رأس الخيمة تستعد لازدهار سياحي، مع خطط طموحة لجذب أكثر من 3.5 مليون سائح على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الدفع المتزايد للترحيب بمزيد من السكان ليصبحوا جزءًا من مجتمع الإمارة المتطور.

وخلال فترة عمله، ساهم فيليبس في قيادة جهود الهيئة لتحقيق رؤية الإمارة الجريئة لتصبح "وجهة المستقبل". وتحت قيادته، قادت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة تطوراتٍ كبيرة في قطاع الضيافة والبنية التحتية، متبنيةً نموذج تنمية طويل الأمد يركز على القطاعات المختلفة.

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ومن المقرر أن ينضم إلى مجموعة أكور في نوفمبر المقبل بصفته الرئيس الإقليمي الجديد لقسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

ومنذ انضمامه إلى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في عام 2019، لعب فيليبس دوراً رئيسياً في رفع مكانة رأس الخيمة السياحية العالمية وجذب استثمارات أجنبية كبيرة، بما في ذلك العديد من مشاريع الضيافة البارزة.

ولعبت الهيئة دوراً محورياً في ترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة إقليمياً في مجال السياحة المستدامة، وهو إنجاز يتجلى في حصول الإمارة على شهادة EarthCheck Silver للوجهات المستدامة، لتصبح أول وجهة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة.

ورغم أن الهيئة لم تعلن بعد عن خليفة لها، فإنها أكدت التزامها بمواصلة الزخم الذي تم بناؤه خلال فترة فيليبس، وتعهدت بالبناء على الأساس القوي الذي تم وضعه تحت قيادته.

قاد هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة خلال فترة من التحول السريع، حيث سعت الإمارة الواقعة في أقصى الشمال إلى ترسيخ مكانتها كوجهة تنافسية للترفيه والاستثمار الدوليين. وتحت قيادته، اعتمدت الهيئة نموذجًا تنمويًا طويل الأمد يركز على القطاعات المختلفة، وطوّرت مشاريع كبرى في قطاعي الضيافة والبنية التحتية.