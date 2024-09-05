بعد 46 عاماً في الإمارات: "مانجوران جاكوب" يترك خلفه موطناً في القلب
قال مانجوران جوزيف جاكوب الذي أمضى ما يقرب من خمسة عقود في الإمارات : "إن الوداع النهائي لا يكون للمكان، بل لوقت في حياتك سيبقى معك دائماً".
عندما اختار مانجوران الانتقال من مسقط، عُمان، إلى دبي في عام 1978، لم يكن لديه أي فكرة عن المكان الذي ستأخذه إليه هذه الرحلة. ومع ذلك، بعد 46 عاماً، حان وقت حزم أمتعته ومغادرة البلاد، ويقول إنه لا يزال غير مستعد نفسياً، وحتى مع اتخاذه هذه الخطوة فإنه يتوقع أنه ربما سيعود قريباً.
"لقد صنعت موطناً هنا"
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، قال مانجوران: "لقد صنعت لي موطناً هنا على مدار أكثر من أربعة عقود. والآن، عندما أغادر، أنا لا أترك خلفي موقعاً جغرافياً فحسب، بل حياة مليئة بالتجارب التي شكلت شخصيتي. لم أقضِ وقتاً طويلاً في وطني الهند بقدر ما أمضيته في الإمارات العربية المتحدة".
يقول مانجوران إنه عندما جاء إلى دولة الإمارات كان أعزباً والآن أصبح جداً ولديه بعض الأحفاد الكبار.
وأضاف الوافد الهندي البالغ من العمر 75 عاماً: "أشعر بالحزن بشأن مغادرة الإمارات، وفي حين أنني سأغادر، إلا أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ ما خلفته الإمارات في داخلي".
يتذكر مانجوران الأيام الأولى، ويقول: "بعد عام من وصولي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تزوجت وأنجبت زوجتي طفلنا في الهند ثم انضمت إلي هنا ونشأ أبنائي هنا. لقد تزوجوا وأصبحوا آباء، مما يعني أن لدي الآن عائلة هنا والعديد من الأصدقاء".
قرر الرجل السبعيني - حامل التأشيرة الذهبية - أنه حتى عندما يغادر البلاد إلى مسقط رأسه في تريشور بولاية كيرالا يوم السبت، سيعود دائماً إلى الإمارة سنوياً ويقضي بضعة أشهر هنا.
"في بعض الأحيان، يصعب التعبير عن الأسباب، ولكن الأمر في النهاية يرجع إلى مدى اعتيادي أنا وزوجتي على الحياة التي اخترناها منذ عقود من الزمان. لقد أمضيت 45 عاماً أعمل في نفس المؤسسة، وترقيت من محاسب إلى مدير عام في شركة قد لعبت دوراً رئيسياً في تأسيسها ورعايتها على مر السنين."
وأضاف: "لقد منحتني دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير، مكاناً للنمو والنجاح والحب والعيش".
تحديات السنوات المبكرة
وعلى نحو مماثل، تعتقد "ألفونسا جاكوب"، زوجته البالغة من العمر 65 عاماً، أن هذه الفترة كانت صعبة عليها لأنها كانت تحاول الموازنة بين تعليم الأطفال وإدارة المسؤوليات المنزلية والعمل في السنوات الأولى من حياتها في الإمارات العربية المتحدة.
"لقد منحتني الشركة التي كنت أعمل بها قدراً كبيراً من المرونة عندما كان أطفالي صغاراً، وكانت تلك أوقاتاً صعبة للغاية. ومع ذلك، فقد حصلنا على الكثير من هذه المدينة على مر السنين. والآن نحن سعداء للغاية لأن ابنينا أصبحا مستقرين ولدينا أحفاد".
"بسبب كوننا آباء عاملين، لقد افتقدنا التواجد مع أطفالنا طوال الوقت لعدم توفر الكثير من الوقت لنقضيه معهم، ولكن الآن يمكننا تعويض الوقت الضائع."
وتحدثت ألفونسا عن أنه مع تقدمها في السن، كانت قد شهدت تنمية المدينة وتطورها.
وقالت: "لقد قامت حكومة دبي بعمل استثنائي في تطوير الإمارة لصالح مواطنيها وسكانها على حد سواء. إن السلامة والبنية التحتية لهذه المدينة والمرافق العامة لمواطنيها وسكانها متميزة بالفعل."
كما ذكرت ألفونسا كيف كان زوجها يحصل على تذكرة سفر إلى الهند مرة كل عامين فقط في فترة شبابهما.
"جني فوائد دبي المزدهرة"
أضافت ألفونسا: "نتيجة لذلك، كنا غالباً ما نفوت حضور التجمعات والاحتفالات العائلية. ولكن، مع مرور الوقت وازدهار دبي، حصدنا نحن أيضاً فوائد ذلك التطور، وبالتدريج بدأنا نسافر إلى الهند بشكل متكرر أي كل ستة أشهر تقريباً".
وأشارت المقيمة في دبي منذ فترة طويلة، والتي عاشت لأغلب الفترة في أبراج بحيرات جميرا، إلى أن إقناع زوجها بالتقاعد كان أمراً صعباً.
وقالت: "في البداية، قال إنه سيتقاعد في سن السبعين، لكن الأمر تأجل لمدة خمس سنوات أخرى... وكأنه لم يكن مستعداً أبداً للتقاعد. اليوم، نحن ممتنون للغاية لهذا المكان، وسنستمر بالتأكيد في العودة إليه. بينما نستعد لتوديعه، من الطبيعي أن نشعر بمزيج من المشاعر مثل الحنين إلى الأماكن التي زرناها كثيراً، والأشخاص الذين التقينا بهم، والتجارب التي صنعت وقتنا هنا، خاصة مع كل الذكريات والتجارب والأجواء الفريدة التي توفرها المدينة... إنها مثل الجنة بالنسبة لي".