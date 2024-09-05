بعد 46 عاماً في الإمارات: "مانجوران جاكوب" يترك خلفه موطناً في القلب

عندما اختار مانجوران الانتقال من مسقط، عُمان، إلى دبي في عام 1978، لم يكن لديه أي فكرة عن المكان الذي ستأخذه إليه هذه الرحلة. ومع ذلك، بعد 46 عاماً، حان وقت حزم أمتعته ومغادرة البلاد، ويقول إنه لا يزال غير مستعد نفسياً، وحتى مع اتخاذه هذه الخطوة فإنه يتوقع أنه ربما سيعود قريباً.