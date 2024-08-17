بعد 30 عاماً: عيسى الخوري يودع مهرجان أبوظبي للشطرنج
في قصة رائعة من التفاني والشغف، يعد عيسى الخوري، الإماراتي البالغ من العمر 50 عاماً، لاعب الشطرنج الوحيد الذي شارك في جميع النسخ الثلاثين من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج. ومع انطلاق البطولة المرموقة في العاصمة، يستعد عيسى للقيام بحركته الأخيرة.
وقال عيسى، وهو لاعب مخضرم، لصحيفة خليج تايمز بعد فوزه في مباراة يوم 15 أغسطس: "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أشارك فيها. سأعتزل. عمري 50 عامًا. أحتاج إلى إفساح المجال للآخرين الآن".
كانت لعبة الشطرنج من الألعاب المفضلة لدى أسرة الخوري، ولم يستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى أصبح عيسى مدمنًا عليها. "في طفولتي، لم أكن مهتمًا بالشطرنج، لكن أشقائي كانوا مهتمين بها. كنت أشعر بالفضول لمعرفة سبب ذهابهم إلى نادي أبوظبي للشطرنج. وهكذا انضممت إلى النادي، وبدأت رحلتي مع الشطرنج عندما أصبحت مدمنًا على هذه اللعبة".
وفي نادي أبوظبي للشطرنج، كان يتلقى التدريب والتوجيه على يد المدرب زهير أحمد.
"لقد علمني المدرب زهير أحمد كل شيء عن الشطرنج. لقد تطورت اللعبة من مجرد هواية إلى شغف. لقد كان مدربي مصدر إلهام وجزءًا رئيسيًا من حياتي في الشطرنج."
على مدى السنوات الماضية، مثل ناديه في البطولات الوطنية والدولية، لكن مهرجان أبو ظبي للشطرنج هو الأعز على قلبه بشكل خاص.
"بدأت المشاركة في البطولات في أوائل التسعينيات، وكان ذلك مع انطلاق بطولة أبوظبي. لم أفوت أي نسخة من البطولة قط، لكن رحلتي تنتهي بهذه النسخة. كما توقف العديد من أصدقائي عن المشاركة في البطولات أيضًا."
وبدا عاطفيا عندما تحدث عن مشاركته في النسخ الماضية.
"أتأمل رحلتي برضا وسعادة كبيرة، وأعيش لحظات عاطفية كثيرة مع الأصدقاء. إنها آخر بطولة أشارك فيها، ولكنني سأستمر في اللعب عبر الإنترنت."
وأشار إلى أن مستوى المنافسة يرتفع مع كل نسخة.
وقال "لقد شاركنا مع أصدقائنا في البطولة. وكان معظم المشاركين من أبناء مجتمعنا وبعضهم من الخارج. والآن لدينا لاعبون وأساتذة كبار من الطراز العالمي في المنافسة. لقد كانت تجربة تعليمية رائعة أن ألعب ضد مثل هؤلاء اللاعبين الموهوبين"، حيث يشارك أكثر من 2200 لاعب من 82 دولة في هذه النسخة من مهرجان الشطرنج.
لم يتبق لعيسى سوى حلم واحد، وهو أن يجعل من أبنائه أساتذة في لعبة الشطرنج.
"لدي طفلان، يبلغان من العمر سبع سنوات، وأتمنى أن أجعلهما أستاذين كبيرين"، اختتم حديثه أثناء سيره بين الطاولات حيث كان اللاعبون منغمسين في جولات الشطرنج.