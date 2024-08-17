بعد 30 عاماً: عيسى الخوري يودع مهرجان أبوظبي للشطرنج

كانت لعبة الشطرنج من الألعاب المفضلة لدى أسرة الخوري، ولم يستغرق الأمر الكثير من الوقت حتى أصبح عيسى مدمنًا عليها. "في طفولتي، لم أكن مهتمًا بالشطرنج، لكن أشقائي كانوا مهتمين بها. كنت أشعر بالفضول لمعرفة سبب ذهابهم إلى نادي أبوظبي للشطرنج. وهكذا انضممت إلى النادي، وبدأت رحلتي مع الشطرنج عندما أصبحت مدمنًا على هذه اللعبة".