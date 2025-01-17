بعد 3 سنوات من الإعتداء الحوثي على الإمارات: العالم مطالب بمواجهة التهديدات المتزايدة
هناك لحظات في تاريخ أي أمة لا يمكن أن تنسى أو تتجاهلها، لأنها تشكل نقاط تحول حاسمة في تطورها، وهذا ينطبق بشكل خاص على دولة مثل الإمارات العربية المتحدة، حيث الأمن والاستقرار من سماتها المميزة. ومن بين هذه اللحظات ما حدث في 17 يناير 2022، عندما شنت جماعة الحوثي هجوماً غير مسبوق على أراضي الإمارات باستخدام الطائرات بدون طيار والصواريخ - وهو الأول من نوعه منذ تأسيس الدولة.
ورغم أن الإمارات نجحت في إحباط الهجوم، مما أدى إلى تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين والبنية الأساسية، فإن هذه الهجمات كانت بمثابة تحذير مبكر لما يواجهه العالم اليوم. فبعد ثلاث سنوات، يواصل الحوثيون تهديد الأمن البحري، ويعرضون الاقتصادات الإقليمية والعالمية للخطر بشكل متهور. ولم يؤد تصعيدهم غير المنضبط، في غياب استجابة دولية موحدة وفعالة، إلا إلى تفاقم المخاطر التي يشكلونها على الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.
إن تطورات الأزمة اليمنية منذ عام 2015 كانت نتيجة مباشرة للتوسع العدواني للحوثيين بعد استيلائهم على السلطة بالقوة، مما دفع الحكومة اليمنية الشرعية إلى طلب المساعدة من مجلس التعاون الخليجي لحماية الشعب اليمني من عدوان الحوثيين.
وفي هذا السياق، لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً حيوياً في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، حيث عملت على الدفاع عن الشعب اليمني، والاستجابة لنداء الحكومة الشرعية للمساعدة، والعمل على إنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي على اليمن، ومكافحة الإرهاب من تنظيم القاعدة وداعش، وضمان سلامة الملاحة البحرية في خليج عدن ومضيق باب المندب.
لقد قدمت الإمارات العربية المتحدة تضحيات كبيرة، بما في ذلك خسارة أرواح إماراتيين، دعماً للشعب اليمني، وتوفير الدعم البري والجوي، في حين عملت بنشاط على مواجهة توسع التمرد الحوثي.
منذ انقلاب جماعة الحوثي على الحكومة اليمنية الشرعية في صنعاء، امتد تهديدها للأمن الإقليمي إلى ما هو أبعد من حدود اليمن، حيث تصاعدت أفعالها، وخاصة استهداف المدنيين، إلى أزمة أمنية إقليمية أوسع نطاقاً. وقد أصبح ذلك واضحاً من خلال استمرار الحوثيين في العدوان، وشن هجمات صاروخية وطائرات مسيرة ضد السفن العسكرية والتجارية التابعة لقوى عالمية وإقليمية كبرى. وقد جعلت هذه التصرفات المتهورة من الحوثيين رمزاً للفوضى الأمنية المتنامية في منطقة الشرق الأوسط.
ومنذ هجوم السابع عشر من يناير/كانون الثاني، استجابت الإمارات العربية المتحدة بشفافية ومسؤولية ودبلوماسية وحسم في مواجهة التهديد الحوثي. وعملت على حشد الدعم الدولي لوقف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال القوى بالوكالة ومنع المزيد من تدمير الاقتصادات الوطنية. ودعت الإمارات العربية المتحدة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة الهجوم، وحشدت دعماً عالمياً واسع النطاق. ووقف المجتمع الدولي بحزم إلى جانب قيادة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدانت غالبية دول العالم الأعمال الإرهابية للحوثيين وأكدت على حق الإمارات في الدفاع عن شعبها وأراضيها. كما أعربت العديد من الدول عن استعدادها للتعاون مع أبو ظبي في معالجة التهديدات الأمنية الأوسع التي تواجه المنطقة. وأكد الدعم القوي من المنظمات الدولية والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الدول العربية والعالمية من الشرق والغرب، على مكانة الإمارات العربية المتحدة العالمية وقوة علاقاتها الدبلوماسية.
وفي ضوء الحقائق الحالية، يتعين على المجتمع الدولي أن يتجاوز مجرد الإدانة والتعاون الدفاعي والعسكري المحدود. وبدلاً من ذلك، من الضروري تجريم الإرهاب الحوثي على مستوى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتصنيف ميليشيا الحوثي رسميًا كمنظمة إرهابية. وعلاوة على ذلك، يجب تعزيز التعاون الإقليمي من خلال آليات منظمة وفعالة للحد من انتشار الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية في المنطقة. ويشمل ذلك مراقبة حركة الأسلحة والإمدادات من خلال إطار أمني إقليمي ودولي شامل يعزز الحوار والجهود الأمنية الجماعية والتدابير الاستباقية لمعالجة التهديدات المشتركة، وضمان الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل.
إن تصعيد الصراعات والتهديدات الإقليمية المتزايدة والهجمات على طرق الشحن الرئيسية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إلى جانب الاعتداءات المباشرة على الدول الإقليمية، تشكل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وتشكل تهديدًا خطيرًا للتجارة العالمية والأمن والاستقرار.
إن جزءاً كبيراً من الأزمة الإقليمية الحالية، التي تهيمن عليها ميليشيا الحوثي، هو نتيجة مباشرة لسياسات دولية متناقضة وغامضة. فرغم الاعتراف الدولي منذ فترة طويلة بأجندة الحوثيين المتطرفة، فشلت القوى العالمية في تنفيذ استراتيجية موحدة وفعالة لمواجهة توسعهم.
إن الأطراف الدولية تدرك جيداً التحالفات والشبكات المالية التي غذت عدوان الحوثيين، مما سمح للجماعة بالتصعيد إلى حد تحدي القوى العالمية بشكل مباشر وشن هجمات صاروخية على الدول الإقليمية دون خوف من المساءلة. ويواصل الحوثيون ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات صارخة للقانون الدولي دون عقاب، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة دولية حازمة ومنسقة.
الدكتور محمد عبدالله العلي هو الرئيس التنفيذي لشركة تريندز للأبحاث والاستشارات.