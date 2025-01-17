بعد 3 سنوات من الإعتداء الحوثي على الإمارات: العالم مطالب بمواجهة التهديدات المتزايدة

ومنذ هجوم السابع عشر من يناير/كانون الثاني، استجابت الإمارات العربية المتحدة بشفافية ومسؤولية ودبلوماسية وحسم في مواجهة التهديد الحوثي. وعملت على حشد الدعم الدولي لوقف زعزعة الاستقرار الإقليمي من خلال القوى بالوكالة ومنع المزيد من تدمير الاقتصادات الوطنية. ودعت الإمارات العربية المتحدة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدانة الهجوم، وحشدت دعماً عالمياً واسع النطاق. ووقف المجتمع الدولي بحزم إلى جانب قيادة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدانت غالبية دول العالم الأعمال الإرهابية للحوثيين وأكدت على حق الإمارات في الدفاع عن شعبها وأراضيها. كما أعربت العديد من الدول عن استعدادها للتعاون مع أبو ظبي في معالجة التهديدات الأمنية الأوسع التي تواجه المنطقة. وأكد الدعم القوي من المنظمات الدولية والقوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الدول العربية والعالمية من الشرق والغرب، على مكانة الإمارات العربية المتحدة العالمية وقوة علاقاتها الدبلوماسية.