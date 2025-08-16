بعد 10 وفيات و259 إصابة: خبراء وسكان يدعمون قرار عجمان بحظر السكوترات الكهربائية

يقول خبير في سلامة الطرق إن قرار حظر استخدام السكوترات الكهربائية في عجمان قد يسبب إزعاجًا لبعض مستخدمي الطريق، ولكنه جاء بعد دراسة متأنية. وفي الوقت نفسه، قال بعض السكان إن هذه الخطوة قرار مفهوم من أجل سلامة المجتمع.

وأوضح الدكتور المهندس مصطفى الداه، مؤسس شركة "إم إيه ترافيك كونسلتينج": "لا تتخذ السلطات مثل هذه الإجراءات دون تفكير عميق. يجب أن يكون هناك سبب رئيسي وراء هذا القرار، وسيصبح الأمر أكثر وضوحًا في الأيام المقبلة".

وأشار إلى أنه في حين أن معظم مستخدمي الطرق يتبعون قوانين المرور، فإن أقلية متهورة تخلق مخاطر يمكن أن تؤدي إلى حوادث خطيرة. وأضاف: "لا يتطلب الأمر أكثر من إصابة واحدة أو حالة وفاة واحدة لتكون لها تداعيات هائلة على المجتمع."

حوادث متزايدة

وكانت شرطة عجمان قد أعلنت يوم الجمعة عن حظر استخدام السكوترات الكهربائية بجميع أنواعها على الطرق العامة. وفي الشهر الماضي، أصدرت الشرطة نصيحة تطلب من راكبي السكوترات والدراجات ذات العجلتين اتباع القواعد المرورية، محذرة من استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية غير المصرح بها.

وقالت آشا جمال، إحدى سكان عجمان، إنها تتفهم سبب أهمية هذه الخطوة. وأضافت: "خلال شهر رمضان الماضي، كدت أن أتعرض لحادث عندما اقترب مني سائق سكوتر كهربائي كان يسير في الاتجاه الخاطئ. قد يكون الحظر مزعجًا للكثيرين، لكن سلامة مستخدمي الطريق وراكبي السكوترات أنفسهم لها الأولوية القصوى."

في عام 2024 وحده، سجلت المدينة 254 حادثًا يتعلق بالسكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية، مما أدى إلى 10 وفيات و259 إصابة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت شرطة أبوظبي مقطع فيديو يسلط الضوء على مخاطر الاستخدام غير السليم للسكوترات الكهربائية في المناطق العامة والسكنية، مما أثار ردود فعل قوية من السكان في جميع أنحاء الإمارات.

نقص المعرفة المرورية

أكد الدكتور الداه أن العديد من راكبي السكوترات الكهربائية يفتقرون إلى المعرفة الصحيحة بالطرق، حيث لم يحصل بعضهم على رخصة قيادة أبدًا. ووصف ممارسات خطيرة شائعة، بما في ذلك السير عكس اتجاه المرور ليلًا دون أضواء أو ملابس عاكسة.