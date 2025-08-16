بعد 10 وفيات و259 إصابة: خبراء وسكان يدعمون قرار عجمان بحظر السكوترات الكهربائية

يقول خبير في سلامة الطرق إن قرار حظر استخدام السكوترات الكهربائية في عجمان قد يسبب إزعاجًا لبعض مستخدمي الطريق، ولكنه جاء بعد دراسة متأنية. وفي الوقت نفسه، قال بعض السكان إن هذه الخطوة قرار مفهوم من أجل سلامة المجتمع.
وأوضح الدكتور المهندس مصطفى الداه، مؤسس شركة "إم إيه ترافيك كونسلتينج": "لا تتخذ السلطات مثل هذه الإجراءات دون تفكير عميق. يجب أن يكون هناك سبب رئيسي وراء هذا القرار، وسيصبح الأمر أكثر وضوحًا في الأيام المقبلة".
وأشار إلى أنه في حين أن معظم مستخدمي الطرق يتبعون قوانين المرور، فإن أقلية متهورة تخلق مخاطر يمكن أن تؤدي إلى حوادث خطيرة. وأضاف: "لا يتطلب الأمر أكثر من إصابة واحدة أو حالة وفاة واحدة لتكون لها تداعيات هائلة على المجتمع."
وكانت شرطة عجمان قد أعلنت يوم الجمعة عن حظر استخدام السكوترات الكهربائية بجميع أنواعها على الطرق العامة. وفي الشهر الماضي، أصدرت الشرطة نصيحة تطلب من راكبي السكوترات والدراجات ذات العجلتين اتباع القواعد المرورية، محذرة من استخدام الدراجات والسكوترات الكهربائية غير المصرح بها.
وقالت آشا جمال، إحدى سكان عجمان، إنها تتفهم سبب أهمية هذه الخطوة. وأضافت: "خلال شهر رمضان الماضي، كدت أن أتعرض لحادث عندما اقترب مني سائق سكوتر كهربائي كان يسير في الاتجاه الخاطئ. قد يكون الحظر مزعجًا للكثيرين، لكن سلامة مستخدمي الطريق وراكبي السكوترات أنفسهم لها الأولوية القصوى."
في عام 2024 وحده، سجلت المدينة 254 حادثًا يتعلق بالسكوترات الكهربائية والدراجات الهوائية، مما أدى إلى 10 وفيات و259 إصابة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت شرطة أبوظبي مقطع فيديو يسلط الضوء على مخاطر الاستخدام غير السليم للسكوترات الكهربائية في المناطق العامة والسكنية، مما أثار ردود فعل قوية من السكان في جميع أنحاء الإمارات.
أكد الدكتور الداه أن العديد من راكبي السكوترات الكهربائية يفتقرون إلى المعرفة الصحيحة بالطرق، حيث لم يحصل بعضهم على رخصة قيادة أبدًا. ووصف ممارسات خطيرة شائعة، بما في ذلك السير عكس اتجاه المرور ليلًا دون أضواء أو ملابس عاكسة.
وروت برفين بيكر، إحدى سكان عجمان، حادثة شهدتها. وقالت: "من مبنانا، نحتاج إلى الانعطاف يمينًا للوصول إلى الطريق الرئيسي".
وأضافت: "عادةً ما يتحقق السائقون من وجود مركبات قادمة من اليسار، وإذا كان الطريق خاليًا، يواصلون السير. وفي أحد الأيام، بينما كان سائق ينتظر الانعطاف، ظهر فجأة صبي يبلغ من العمر حوالي 15 أو 16 عامًا من الجانب الأيمن دون سابق إنذار. ولحسن الحظ، كان السائق يتحرك ببطء، ونجا كلاهما دون أن يصاب أحد. وإلا، لكانت مأساة فظيعة."
وفي فبراير من هذا العام، فقدت لاعبة تنس ريشة تبلغ من العمر 15 عامًا حياتها في حادث مأساوي عندما تعرض السكوتر الكهربائي الذي كانت تقوده لحادث. وفي وقت لاحق، دعا صديق طفولتها إلى وضع قواعد أكثر صرامة على المركبة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وفقًا للدكتور الداه، فإن الحظر الذي فرضته شرطة عجمان يأتي في الوقت المناسب. وقال: "يمكن أن يشكل مستخدمو الطرق الأكثر عرضة للخطر ما يصل إلى 50% من الوفيات على الطريق، لذلك يجب علينا جميعًا أن نحرص على سلامة بعضنا البعض"، مشيدًا بالنهج السريع والاستباقي الذي اتبعته الشرطة في تطبيق لوائح السلامة على الطرق.
وأشار إلى أن معدات السلامة، والرؤية الواضحة، وصيانة المركبة أمور ضرورية للركاب في المناطق التي لا يزال يسمح فيها بالسكوترات. كما حث على استهداف حملات التوعية في المدارس والآباء، مشيرًا إلى حوادث سابقة تورط فيها أطفال، بما في ذلك وفيات.
وأضافت آشا أن الحظر سيؤثر على الأشخاص الذين تعمل معهم عن قرب. وقالت: "يتنقل مساعدي المنزلي من وإلى منزلنا بواسطة سكوتر كهربائي. هذا الحظر سيؤثر بالتأكيد على التزامه بالوقت، ولكن هذا ثمن بسيط مقابل سلامته. هو الآن يحاول بيعه ليحصل على المال لإيجاد وسيلة نقل أخرى للذهاب إلى سكنه."