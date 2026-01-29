بعد نجاح دبي.. "توب غولف" ينضم إلى معالم جزيرة ياس

من المقرر أن تحصل جزيرة ياس بأبوظبي’ على معلم جذب ترفيهي رئيسي ثانٍ للغولف، حيث أعلنت ميرال أن توب جولف قيد الإنشاء وفي طريقها للاكتمال في عام 2026.
وقالت ميرال يوم الأربعاء إن العمل في المشروع وصل بالفعل إلى نسبة 28 في المائة من الاكتمال، مؤكدة أن المكان سيتم تطويره بالشراكة مع فيا، الشريك المعتمد لامتياز توب جولف في الإمارات العربية المتحدة.
سيكون موقع جزيرة ياس هو الموقع الثاني لتوب جولف في البلاد، بعد نجاح توب جولف دبي، مما يضيف إلى قائمة متزايدة من مشاريع الترفيه والتسلية واسعة النطاق في الجزيرة.
ستضم توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي، مجمعًا ترفيهيًا وميدانًا للقيادة متعدد المستويات يمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6,500 متر مربع، إلى جانب ميدان قيادة خارجي بمساحة 19,000 متر مربع.
سيتم تجهيز المنشأة بتقنية تتبع الكرة TopTracer، مما يسمح للاعبين بتتبع التسديدات والمنافسة من خلال الألعاب التفاعلية. سيضم المكان 82 منصة ضرب مكيفة، ثمانية منها ستكون منصات لكبار الشخصيات، مصممة لتلبية احتياجات لاعبي الغولف ذوي الخبرة واللاعبين لأول مرة.
وقالت ميرال إن المشروع يتماشى مع استراتيجيتها لزيادة تعزيز مكانة جزيرة ياس’ كوجهة ترفيه عالمية. وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي للمحفظة في ميرال: “نحن متحمسون للإعلان عن تطوير توب جولف في جزيرة ياس،” مضيفًا أن الجذب مصمم لجذب الزوار من جميع مستويات المهارة.
بالإضافة إلى الغولف، سيضم المشروع مجمعًا ترفيهيًا من ثلاثة مستويات. سيشمل الطابق الأرضي منصة ضرب بتقنية الواقع الافتراضي، وصولاً مباشرًا إلى مناطق التدريب والممارسة، ومساحات صالة، ومنطقة عشبية للفعاليات، ومتجرًا متخصصًا لمعدات الغولف. ستضم المستويات العليا خيارات متعددة لتناول الطعام، بما في ذلك صالة رياضية وصالة سماوية مع مناطق تراس خارجية، بالإضافة إلى منطقة ألعاب أركيد ومساحة مرنة للفعاليات يمكن تكييفها للمناسبات الشركاتية والاجتماعية.
قالت فيا إن مشروع جزيرة ياس يبني على أداء منشأتها في دبي، التي افتتحت قبل خمس سنوات. “منذ افتتاحه، استقبل توب جولف دبي أكثر من 2.7 مليون ضيف وقدم أكثر من 85 مليون ضربة،” قال كريستوفر ماي، الرئيس التنفيذي لشركة فيا. “يمثل توب جولف جزيرة ياس مرحلتنا التالية من النمو في الإمارات العربية المتحدة.”
توسع إضافة توب جولف من عروض أبوظبي’ الرياضية والترفيهية، خاصة في جزيرة ياس، التي تستضيف بالفعل معالم جذب مثل عالم فيراري، وعالم وارنر براذرز، وياس ووتروورلد، وعالم البحار أبوظبي، وكلايم، وياس مارينا. كما ستكمل مرافق الجولف الحالية في الجزيرة’، بما في ذلك ياس لينكس أبوظبي ونادي ياس أكرس للجولف والريف، مما يعزز مكانة جزيرة ياس’ كمركز لكل من الجولف الاحترافي والترفيه الرياضي غير الرسمي.