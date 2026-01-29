بعد نجاح دبي.. "توب غولف" ينضم إلى معالم جزيرة ياس

من المقرر أن تحصل جزيرة ياس بأبوظبي’ على معلم جذب ترفيهي رئيسي ثانٍ للغولف، حيث أعلنت ميرال أن توب جولف قيد الإنشاء وفي طريقها للاكتمال في عام 2026.

وقالت ميرال يوم الأربعاء إن العمل في المشروع وصل بالفعل إلى نسبة 28 في المائة من الاكتمال، مؤكدة أن المكان سيتم تطويره بالشراكة مع فيا، الشريك المعتمد لامتياز توب جولف في الإمارات العربية المتحدة.

سيكون موقع جزيرة ياس هو الموقع الثاني لتوب جولف في البلاد، بعد نجاح توب جولف دبي، مما يضيف إلى قائمة متزايدة من مشاريع الترفيه والتسلية واسعة النطاق في الجزيرة.

ستضم توب جولف جزيرة ياس، أبوظبي، مجمعًا ترفيهيًا وميدانًا للقيادة متعدد المستويات يمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6,500 متر مربع، إلى جانب ميدان قيادة خارجي بمساحة 19,000 متر مربع.