بعد سنوات من المحاولة: متقاعد هندي يفوز بمليون درهم

وفاز سوندار ماراكالا هذا الأسبوع في سحب أبوظبي، وكان قد عاش في دبي حتى عام 2021، وتقاعد في مسقط رأسه مع زوجته وابنته. قال منظمو السحب أن علاقته بدأت بـ"بيج تيكت" Big Ticket منذ سبع سنوات. وما بدأ كنشاط جماعي مع زملاء العمل سرعان ما تحول إلى تقليد شخصي، حيث بدأ في شراء بطاقات السحب بمفرده كل شهر تقريباً".