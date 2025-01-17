بعد سنوات من المحاولة: متقاعد هندي يفوز بمليون درهم
فاز محاسب متقاعد يبلغ من العمر 60 عاماً من "كارناتاكا" في الهند، والذي قضى 25 عاماً يعيش ويعمل في دبي، بمليون درهم إماراتي في أحدث سحب على جائزة المليونير الإلكتروني الكبرى.
وفاز سوندار ماراكالا هذا الأسبوع في سحب أبوظبي، وكان قد عاش في دبي حتى عام 2021، وتقاعد في مسقط رأسه مع زوجته وابنته. قال منظمو السحب أن علاقته بدأت بـ"بيج تيكت" Big Ticket منذ سبع سنوات. وما بدأ كنشاط جماعي مع زملاء العمل سرعان ما تحول إلى تقليد شخصي، حيث بدأ في شراء بطاقات السحب بمفرده كل شهر تقريباً".
وقال ماراكالا بعد تلقيه اتصالاً هاتفياً أبلغه بفوزه: "كانت هذه أول مرة أفوز فيها، ولم أصدق ذلك في البداية. لقد غمرتني السعادة والإثارة، لكنني سرعان ما هدأت للتأكد من أنها ليست عملية احتيال. لكن رؤية رقم الإمارات العربية المتحدة أعطاني شعوراً بالارتياح والثقة".
وعن خططه للجائزة النقدية، قال إنه سيتقاسم جزءاً من الجائزة مع شقيقته وعائلتها، ولكنه لم يقرر بعد ماذا سيفعل بالباقي.
كما قدم نصيحة للمشاركين: "استمروا في المحاولة. لا يمكنكم أن تتوقعوا أبداً متى قد يحالفكم الحظ".
الجائزة الكبرى 25 مليون درهم
تبلغ الجائزة الكبرى لشهر يناير 25 مليون درهم إماراتي، ولا تمنح كل تذكرة يتم شراؤها المشاركين فرصة الفوز بالجائزة الكبرى فحسب، بل تتيح لهم أيضاً الدخول في السحوبات الأسبوعية للفوز بمليون درهم إماراتي كل أسبوع طوال هذا الشهر.