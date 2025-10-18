بعد سقوط مميت: محكمة أبوظبي تُضاعف تعويض ورثة عامل بناء

يُوجّه هذا القرار تحذيرًا قويًا للشركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بضرورة ضمان سلامة عمالها، وإلا ستواجه عواقب قانونية ومالية وخيمة. كما يُؤكّد على حقّ العائلات في المطالبة بتعويض كامل عن حالات الوفاة التي يُمكن تجنّبها في مكان العمل، مُحمّلًا أصحاب العمل مسؤولية الإهمال الذي يُودي بحياة الناس.