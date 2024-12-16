بعد سقوط الأسد: العودة للوطن حلم بات ممكناً للمقيمين السوريين

غسان عبود، وهو مهاجر سوري يبلغ من العمر 51 عاماً، كان يراقب شاشة التلفزيون منذ الأحد الماضي، على أمل سماع الأخبار التي ستسمح له أخيراً بالعودة إلى مسقط رأسه في حلب بعد 21 عاماً. ومع سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، يفكر العديد من المغتربين السوريين في العودة التي طال انتظارها إلى وطنهم.