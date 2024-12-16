بعد سقوط الأسد: العودة للوطن حلم بات ممكناً للمقيمين السوريين
غسان عبود، وهو مهاجر سوري يبلغ من العمر 51 عاماً، كان يراقب شاشة التلفزيون منذ الأحد الماضي، على أمل سماع الأخبار التي ستسمح له أخيراً بالعودة إلى مسقط رأسه في حلب بعد 21 عاماً. ومع سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، يفكر العديد من المغتربين السوريين في العودة التي طال انتظارها إلى وطنهم.
ومع ذلك، لا تزال الرحلات الجوية إلى سوريا متوقفة، حيث أوقف مطار دمشق الدولي عملياته بعد انسحاب قوات الأمن. وينتظر كثيرون بفارغ الصبر استئناف الرحلات الجوية.
يقول أحمد، نجل غسان: "لم تطأ قدم والدي سوريا منذ عقدين من الزمان. إنه يحلم برؤية والدته مرة أخرى، والآن هناك بصيص أمل في أن يتمكن من ذلك". بعد عقد من الانفصال، يدفع هؤلاء المغتربون الرغبة في إعادة الاتصال بأفراد الأسرة الذين تركوهم وراءهم وإعادة زيارة مدنهم الأصلية، التي ظلت ذكريات بعيدة.
وبحسب تقارير إخبارية سورية، فإن مطار العاصمة السورية سيعاد فتحه على مراحل خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد يستغرق أسبوعاً. "ويبدو أنه بمجرد فتح المطار، قد تصبح أحلامنا بالعودة في متناول أيدينا أخيراً".
وبحسب أحمد فإن الطريقة الوحيدة للوصول إلى سوريا الآن هي السفر أولاً إلى دولة مجاورة، على الأرجح لبنان، قبل القيام برحلة طولها 115 كيلومتراً إلى سوريا.
في أعقاب الإعلان الذي صدر في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، عندما زعم المتمردون أنهم أطاحوا بالأسد وسيطروا على دمشق، احتفل العديد من المغتربين السوريين في الإمارات العربية المتحدة بمزيج من المشاعر. فقد جلبت أنباء انهيار النظام، بعد حرب أهلية وحشية استمرت 13 عاماً بدأت باحتجاجات سلمية في عام 2011، الأمل وعدم اليقين في الوقت نفسه.
في غضون ذلك، لم يختبر خالد أسعد، البالغ من العمر 26 عامًا، والذي ولد ونشأ في الإمارات العربية المتحدة، سوريا بنفسه. فقد نشأ خالد في مجتمع سوري نابض بالحياة في دبي، وشعر دائماً بارتباط عميق بتراثه، ومع ذلك لم تطأ قدمه أرض أجداده قط.
"لم أرَ أبناء عمومتي إلا من خلال مكالمات الفيديو"، كما يقول. "إن فكرة زيارة سوريا كدولة "حرة" هي فكرة سريالية. أريد استكشاف جذوري، ورؤية مدينتي، وأخيرًا مقابلة عائلتي التي لم أعرفها إلا افتراضيًا".
كان خالد يستمع في كثير من الأحيان إلى والديه وهما يرويان قصص حياتهما في حلب، ويرسمان صورًا حية للأسواق الصاخبة والتجمعات العائلية والثقافة الغنية التي تحدد تراثه. وقد غذت هذه الحكايات رغبته في التواصل مع المكان الذي لم يعرفه إلا من خلال الذكريات والصور الفوتوغرافية.
وبينما يفكر خالد في رحلة محتملة، يشعر بمزيج من الإثارة والقلق. ويقول: "من الصعب أن أتخيل كيف ستكون الرحلة".
يتذكر أسماء الشوارع والأحياء وحتى الأسواق لأنه عاش معظم حياته في سوريا "أعرف الكثير، لأن كل تجمع عائلي هو عبارة عن ذكريات لعائلتي عن تفاصيل سورية، تفاصيل لن يعرفها إلا من عاش هناك".
وفي العين، يشعر رامي سيف بالتأثر الشديد بالاضطرابات الأخيرة. ويقول: "كنت أشاهد مقاطع الفيديو التي تصور الدمار. لا أستطيع أن أتحمل رؤية إخوتي وهم يعانون. أريد أن أعود وأساعد في إعادة بناء ما ضاع".
بالنسبة لرامي، فإن الرغبة في المساهمة في تعافي وطنه ساحقة، حيث يخطط لقضاء إجازة طويلة للمساعدة بأي طريقة يستطيعها، على استعداد لتقديم يد المساعدة في جهود إعادة البناء.
وتحدث خالد عن الآثار الأوسع للتغييرات الأخيرة قائلاً: "يبدو الأمر وكأنه فصل جديد، ولكنني أعلم أن الطريق لا يزال طويلاً. لقد فقدنا الكثير، ولكننا مستعدون لإعادة البناء واستعادة حياتنا".