بعد رحلة قطار الاتحاد: ذياب بن محمد بن زايد يشيد بتواضع القيادة وتقديرها للجهود الوطنية

عقب رحلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الأخيرة على متن قطار الركاب التابع لشركة الاتحاد للقطارات من دبي إلى الفجيرة، كتب الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رسالة مؤثرة أشاد فيها بالقيادة العملية لحاكم دبي وتفانيه في التقدم الوطني.

ووصف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة لشؤون التنمية وأسر الشهداء، ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، الزيارة بأنها دفعة معنوية كبيرة لجميع المشاركين في هذا المشروع الطموح.

وفي رسالة مليئة بالإعجاب والاحترام، وجه الشيخ ذياب الرسالة إلى "الأب" الشيخ محمد، الذي لا تزال مشاركته الدائمة في جهود التنمية في البلاد تلهم الفرق الحكومية في جميع أنحاء الإمارات.

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لقد أعادت تعريف معايير العمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكتب: "لقد عملتَ ليلًا نهارًا بلا كللٍ لوضع دولتنا في المراتب الأولى عالميًا، ولكنك تُشيد بتواضعٍ بالفرق المختلفة التي تقف وراء هذا النجاح".

وقال إن وجود سموه على متن القطار لم يكن رمزيا فحسب، بل كان بمثابة لفتة تركت انطباعا دائما لدى آلاف العمال المشاركين.

وقال الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: "لقد رفعتم المعنويات وأظهرتم تقديركم لكل من شارك في هذا العمل"، مضيفاً: "نأمل أن نكون دائماً عند حسن ظنكم وأن نواصل العمل في المشاريع الوطنية بما يرضي قيادتنا ويحقق تطلعاتها لشعب الإمارات الحبيبة".

وأضاف أنه كان سعيدًا شخصيًا بالزيارة، ولكنه لم يُفاجأ بها. وقال: "لطالما كنتم قدوة حسنة. أنتم تُعنون بكل تفصيلة - كبيرة كانت أم صغيرة - في مسيرة تنمية بلادنا".