بعد حريق البرشاء: سكان المبنى يعودون لاستعادة حاجياتهم

بعد يوم من اندلاع حريق هائل في مبنى صالح بن لاحج بمنطقة البرشاء، ساد صمتٌ مُريبٌ المنطقة المحيطة به. كانت هناك شرائطٌ تُمنع دخول البرج، وظلت جميع المتاجر، بما فيها متجرٌ للهواتف المحمولة وبقالة، مغلقة. وكانت سيارة إطفاء وسيارة شرطة متوقفتين في المنطقة.

وشوهد عدد من السكان يدخلون المبنى ويخرجون منه حاملين حقائب وأكياس مليئة بالأغراض الأساسية.

قال محمد، الذي يعمل في منشأة قريبة: "منذ الصباح، رأيتُ الناس يأتون ويأخذون حاجياتهم الأساسية ثم يغادرون. بعضهم أوصل أفراد عائلاتهم إلى المبنى ثم عادوا لأخذهم، بينما وصل آخرون بسيارات أجرة ومكثوا لفترة يحزمون أمتعتهم. يبدو على معظمهم الذهول الشديد، وهذا أمر مفهوم".

بعد ظهر يوم الثلاثاء، اندلع حريق هائل في المبنى، مما ألحق أضرارًا بالعديد من الشقق. قال: "كانت الساعة حوالي الثانية ظهرًا، وكنت جالسًا في مكتبي عندما لاحظت الدخان. في غضون دقائق، رأيت الناس يركضون. كانت ألسنة اللهب تتساقط من المبنى. ولأن الوقت كان بعد الظهر، لم يكن هناك الكثير من الناس داخل المبنى. وصلت السلطات إلى موقع الحادث في غضون دقائق".

وفي وقت لاحق، نشرت إدارة الدفاع المدني في دبي طائراتها بدون طيار المتطورة من طراز "شاهين" للمساعدة في تبريد المبنى المكون من 15 طابقاً.

المساعدة

كانت سومان، وهي مهاجرة هندية، بالقرب من المبنى يوم الأربعاء مع زوجها. قالت: "منذ الصباح، يُسمح للناس بالعودة إلى المبنى. قررنا أنا وزوجي الحضور والوقوف هنا تحسبًا لاحتياج أي شخص إلى أي مساعدة".

كان الزوجان من سكان مبنى الزرعوني، المكون من 13 طابقًا في شارع حليم، والذي اشتعلت فيه النيران بعد انفجار في كافتيريا أسفله. وتتذكر قائلةً: "في ذلك الوقت، عانينا كثيرًا لعدم وجود مكان نذهب إليه وعدم قدرتنا على الوصول إلى المبنى. أردنا أن نعرف إن كان أي شخص هنا بحاجة إلى أي مساعدة. منذ الصباح، بقينا هناك، لكن يبدو أن معظم سكان هذا المبنى لديهم أماكن إقامة بديلة. كان هذا المبنى صارمًا للغاية، حيث يُسمح للعائلات فقط بالدخول، ولا يُسمح بوجود حواجز. لذلك، لم يكن هناك الكثير من الناس في المبنى".

وفقًا لتقارير إلكترونية، يتألف المبنى من شقق بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، مع مرافق متعددة، بما في ذلك صالة رياضية ومسبح. تراوحت الإيجارات في المبنى، الواقع خلف مول الإمارات، بين 60 ألف درهم و105 آلاف درهم.