بعد ارتفاع تكاليف تأشيرة أمريكا.. الإمارات وجهة جديدة للمواهب الهندية

أثارت سياسة الرئيس دونالد ترامب الشاملة بشأن الهجرة جدلاً عالمياً، وأثارت قلق أصحاب العمل الأميركيين والأسر الهندية، ولكنها فتحت أيضاً نافذة من الفرص أمام دول مثل الإمارات العربية المتحدة وجيرانها في الخليج لجذب أفضل المواهب والأفراد ذوي الثروات العالية.
يُفرض إعلان ترامب، المُوقّع يوم الجمعة، رسومًا باهظة قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات H-1B الجديدة، وهي تصاريح العمل التي طالما حرص عليها المهندسون والأطباء ومتخصصو تكنولوجيا المعلومات الهنود. ولن تؤثر هذه الخطوة، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد، على حاملي التأشيرات الحاليين أو تجديدها في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن تُقلّص بشكل كبير عدد العمال المهرة الراغبين في دخول الولايات المتحدة. ويشمل إجراء مُصاحب كُشف عنه في البيت الأبيض "تأشيرة البطاقة الذهبية" بتكلفة مليون دولار للأثرياء، ونسخة بلاتينية بتكلفة 5 ملايين دولار تُتيح إقامة مُمتدة دون التزامات ضريبية أمريكية.
أثار القرار المفاجئ حالة من الارتباك فورًا. فبينما وصف وزير التجارة هوارد لوتنيك الرسوم بأنها رسوم سنوية تُفرض على أصحاب العمل، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أنها تُفرض حاليًا لمرة واحدة فقط على التأشيرات الجديدة. ووصف محامو الهجرة هذا التغيير بأنه مُعطّل وفوضوي. وقالت كاثلين كامبل ووكر من شركة ديكنسون رايت في تكساس: "هذا يُدخل فوضى عارمة في إجراءات تأشيرة H-1B الحالية، مع إشعار يوم واحد فقط". وحذرت وزارة الشؤون الخارجية الهندية من عواقب إنسانية، مشيرةً إلى الاضطرابات الأسرية وعدم اليقين الذي يحيط بعشرات الآلاف من المهنيين الهنود الذين يُشكلون العمود الفقري للقوى العاملة في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
قد تكون التداعيات على دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً الإمارات العربية المتحدة، كبيرة. لعقود، مثّلت تأشيرة H-1B بوابةً نحو الحلم الأمريكي، حيث دفعت الخريجين الهنود إلى مجالس إدارة وادي السيليكون وازدهار الضواحي. واليوم، أكثر من 70% من حاملي تأشيرة H-1B هم من الهنود، ووجودهم راسخٌ في منظومة الابتكار الأمريكية - حيث يتولى قادة من أصول هندية مناصب قيادية في جوجل ومايكروسوفت وآي بي إم، ويمثل الأطباء الهنود 6% من القوى العاملة الطبية الأمريكية. وبمنع الشركات من استقطاب العمالة الماهرة، تُخاطر الولايات المتحدة بفقدان مصدرٍ غنيٍّ من المواهب التي تسعى مراكز ناشئة مثل دبي وأبو ظبي إلى استقطابها.
يقول المحللون إن الإمارات العربية المتحدة، بفضل إصلاحاتها التسهيلية في مجال التأشيرات، ومزاياها الضريبية، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، في وضع مثالي للاستفادة من هذه الفرص. وصرح الدكتور نارايان شارما، محلل سياسات الهجرة المستقل المقيم في تكساس، قائلاً: "يُمثل التحول في سياسة الهجرة الأمريكية فرصةً نادرةً لدول الخليج". وأضاف: "يتطلع العاملون في مجال التكنولوجيا وعائلاتهم، الذين كانوا يعتبرون كاليفورنيا وجهتهم المفضلة، إلى مدينة دبي للإنترنت، أو منصة Hub71 في أبوظبي، أو المجمعات التكنولوجية الجديدة في الرياض. يمكن لدول الخليج أن توفر الاستقرار، والرواتب التنافسية، وخيارات الإقامة طويلة الأجل بشكل متزايد".
قال جيمس ماثيو، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري لشركة UHY James Chartered Accountants، إنه في ظل القيود الأمريكية على تأشيرة H-1B التي تحد من تنقل الكفاءات التقنية، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة اغتنام الفرصة لجذب كل من الكفاءات المتخصصة وشركات التكنولوجيا العالمية. وأضاف: "بفضل تسهيل إجراءات التأشيرات، والإعفاء الضريبي على الدخل الشخصي، ومراكز الأعمال العالمية مثل مدينة دبي للإنترنت ومنصة Hub71، وموقعها الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة أن تُقدم نفسها كبديل رائد لوادي السيليكون، محوّلةً بذلك اختناقات الكفاءات العالمية إلى فرص نمو وطنية".
على مدار السنوات الخمس الماضية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من التأشيرات المُيسّرة للمستثمرين، بما في ذلك التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات للمهنيين، والتأشيرة الخضراء لمدة خمس سنوات للعمال المهرة والمستقلين. وتتوافق هذه البرامج، المُصممة لجذب المواهب العالمية، تمامًا مع خيبة الأمل التي يشعر بها الكثير من الهنود تجاه النظام الأمريكي. وصرح ساني كولاثاك كال، رئيس المنظمة العالمية للسكان من أصل هندي (GOPIO): "إذا اضطر صاحب العمل إلى دفع 100 ألف دولار أمريكي فقط مقابل معاملات ورقية في الولايات المتحدة، فسيبحث عن بدائل. أما في دبي، فيمكنهم نقل المواهب بتكلفة أقل بكثير، مع معالجة أسرع وبعيدًا عن غموض السياسة الأمريكية".
قد يُسهم الجانب الاستثماري في خطة ترامب أيضًا في تحويل تدفقات رأس المال. بتحديدها سعر تأشيرة الإقامة الأمريكية بمليون دولار أو أكثر، دفعت واشنطن العائلات الهندية والآسيوية الثرية إلى إعادة النظر في خياراتها الاستثمارية في الخليج، حيث تتطلب برامج الإقامة المماثلة استثمارات عقارية لا تتجاوز مليوني درهم إماراتي (544 ألف دولار). ويُعدّ سوق العقارات المزدهر في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مكانتها كمركز معفى من الضرائب، خيارًا جذابًا.
أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى واشنطن، السفير يوسف العتيبة، مرارًا وتكرارًا التزام بلاده بجذب الخبرات والمستثمرين في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقال في بيان رسمي: "يُعدّ الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة أحدث ركائز العلاقات الوثيقة والدائمة بين الإمارات والولايات المتحدة". ويرى المحللون أنه في ظل تضييق الولايات المتحدة الخناق على دخول المتخصصين العالميين في مجال التكنولوجيا، فإن النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء منظومات داعمة للابتكار من المرجح أن يزيد من جاذبيتها.
يقول مراقبو القطاع إن تداعيات هذه الأزمة قد تُعيد تشكيل توزيع الكفاءات عالميًا. يقول هارباتشان سينغ، المحلل الاقتصادي والقيادي البارز في الجالية الهندية في هيوستن: "على مدى ثلاثة عقود، كان نظام H-1B الأمريكي بمثابة عامل جذبٍ لأفضل المهندسين والأطباء في الهند. لكن هذا العامل بدأ يفقد جاذبيته". ويضيف: "يشهد الخليج بالفعل ازديادًا في الاهتمام، ليس فقط من قِبل المهنيين الأفراد، بل أيضًا من قِبل الشركات متعددة الجنسيات التي تُعيد النظر في استراتيجياتها العالمية للقوى العاملة. وهذا من شأنه أن يُسرّع من طموح الإمارات العربية المتحدة في أن تصبح اقتصادًا قائمًا على المعرفة".
مع ذلك، لا تزال الشركات الأمريكية تشعر بالقلق. أعربت غرفة التجارة الأمريكية عن قلقها إزاء تأثير القرار على أصحاب العمل والأسر. ورفضت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك أمازون وآبل وجوجل، التعليق حتى الآن، لكن خبراء في هذا القطاع يحذرون من نقص الكفاءات وارتفاع التكاليف. ودافع لوتنيك عن هذا الإجراء، قائلاً إنه سيدفع الشركات إلى تدريب الأمريكيين بدلاً من استقدام الكفاءات الأجنبية، مع أن العديد من المحللين يشككون في قدرة العمالة المنزلية على سد هذه الفجوة بسرعة.
إذا صمدت هذه الإجراءات أمام التحديات القانونية، فقد تكون النتيجة وخيمة: إصدار عدد أقل بكثير من تأشيرات H-1B مقارنةً بالحد الأقصى السنوي البالغ 85 ألف تأشيرة، وتباطؤ في الابتكار الأمريكي، وإعادة توجيه تدفقات المواهب نحو وجهات أكثر ترحيبًا. بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة واقتصادات دول الخليج الأخرى، التي لطالما اعتُبرت موطنًا مؤقتًا للمغتربين، يُمثل هذا التحول فرصةً لترسيخ مكانتها كمراكز عالمية دائمة للمواهب التقنية ورؤوس الأموال الاستثمارية.
لطالما تنافست دول الخليج مع الغرب على العقول ورأس المال، وأضاف ماثيو: "والآن، أسدت الولايات المتحدة لهم معروفًا بجعلها أقل جاذبية. ومن المرجح أن تكون دبي وأبو ظبي والرياض من بين الفائزين".