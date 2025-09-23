بعد ارتفاع تكاليف تأشيرة أمريكا.. الإمارات وجهة جديدة للمواهب الهندية

على مدار السنوات الخمس الماضية، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة من التأشيرات المُيسّرة للمستثمرين، بما في ذلك التأشيرة الذهبية لمدة عشر سنوات للمهنيين، والتأشيرة الخضراء لمدة خمس سنوات للعمال المهرة والمستقلين. وتتوافق هذه البرامج، المُصممة لجذب المواهب العالمية، تمامًا مع خيبة الأمل التي يشعر بها الكثير من الهنود تجاه النظام الأمريكي. وصرح ساني كولاثاك كال، رئيس المنظمة العالمية للسكان من أصل هندي (GOPIO): "إذا اضطر صاحب العمل إلى دفع 100 ألف دولار أمريكي فقط مقابل معاملات ورقية في الولايات المتحدة، فسيبحث عن بدائل. أما في دبي، فيمكنهم نقل المواهب بتكلفة أقل بكثير، مع معالجة أسرع وبعيدًا عن غموض السياسة الأمريكية".