بعد أشهر من التلميحات: خالد العامري يؤكد علاقته بالممثلة سونينا يلا في عيد ميلادها

الممثلة الهندية سونينا يلا تصدرت العناوين مؤخرًا بعد أن أكد المؤثر الإماراتي خالد العامري علاقتهما من خلال منشور عيد ميلاد مؤثر يتضمن صورة سيلفي أمام المرآة.

منشور خالد العامري على وسائل التواصل الاجتماعي لم يسلط الضوء عليها فقط بين الجماهير الإماراتية، بل أثار أيضًا الفضول حول مسيرتها وحياتها الشخصية. نظرة سريعة على حسابها في إنستغرام تقدم أدلة خفية عن علاقتها.

القصص والمنشورات الأخيرة ألمحت إلى علاقة وثيقة مع صانع المحتوى الإماراتي الشهير. وصلت التكهنات إلى ذروتها بعد أن شارك خالد صورة سيلفي أمام المرآة لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض - منشور أكد فورًا حالة علاقتهما وأثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

معروفة بأعمالها في 'Kadhalil' و'Vizhunthen' و'Neerparavai' و'Samar'، بنت سونينا سمعة في صناعة الترفيه بفضل تنوعها وحضورها الطبيعي على الشاشة، مما أكسبها إشادة نقدية وقاعدة جماهيرية وفية عبر صناعات التاميل والتيلجو.

بدأت الشائعات قبل نحو عام

لم تبدأ التكهنات حول علاقتهما مع منشور عيد الميلاد. تعود إلى يونيو 2024، عندما شاركت سونينا صورة لها وهي تمسك بيد شخص ما. لفتت هذه الصورة الانتباه عندما أعجب بها خالد، ثم أعجبت سونينا بمنشوره الذي يظهر يدين ترتديان خواتم مع التعليق "الحمد لله". رأى بعض المراقبين كلا المنشورين كتصريحات.