بعد أشهر من التلميحات: خالد العامري يؤكد علاقته بالممثلة سونينا يلا في عيد ميلادها

الممثلة الهندية سونينا يلا تصدرت العناوين مؤخرًا بعد أن أكد المؤثر الإماراتي خالد العامري علاقتهما من خلال منشور عيد ميلاد مؤثر يتضمن صورة سيلفي أمام المرآة.
منشور خالد العامري على وسائل التواصل الاجتماعي لم يسلط الضوء عليها فقط بين الجماهير الإماراتية، بل أثار أيضًا الفضول حول مسيرتها وحياتها الشخصية. نظرة سريعة على حسابها في إنستغرام تقدم أدلة خفية عن علاقتها.
القصص والمنشورات الأخيرة ألمحت إلى علاقة وثيقة مع صانع المحتوى الإماراتي الشهير. وصلت التكهنات إلى ذروتها بعد أن شارك خالد صورة سيلفي أمام المرآة لهما وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض - منشور أكد فورًا حالة علاقتهما وأثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.
معروفة بأعمالها في 'Kadhalil' و'Vizhunthen' و'Neerparavai' و'Samar'، بنت سونينا سمعة في صناعة الترفيه بفضل تنوعها وحضورها الطبيعي على الشاشة، مما أكسبها إشادة نقدية وقاعدة جماهيرية وفية عبر صناعات التاميل والتيلجو.
لم تبدأ التكهنات حول علاقتهما مع منشور عيد الميلاد. تعود إلى يونيو 2024، عندما شاركت سونينا صورة لها وهي تمسك بيد شخص ما. لفتت هذه الصورة الانتباه عندما أعجب بها خالد، ثم أعجبت سونينا بمنشوره الذي يظهر يدين ترتديان خواتم مع التعليق "الحمد لله". رأى بعض المراقبين كلا المنشورين كتصريحات.
مع تزايد التكهنات، علقت سونينا بإيجاز: “مرحبًا، لقد رأيت بعض المقالات حول منشوري الأخير وأردت توضيح أنني بالفعل مخطوبة بسعادة. شكرًا لكم على كل الرسائل الرائعة؛ تعني لي الكثير.”
تلتها منشورات أخرى في 8 فبراير 2025، عندما شاركت سونينا صورة لشات هندي وأعادت نشر لحظة شاي بعد الظهر. خالد عكس منشوراتها بصور متطابقة، جميعها التقطت في دبي، مع واحدة قيل إنها التقطت بواسطته. أثارت هذه المنشورات المتزامنة اهتمامًا عامًا متزايدًا، حيث رد خالد على تحميلات سونينا باستخدام الرموز التعبيرية وصور GIF.
بدأت سونينا مسيرتها التمثيلية في عام 2005 مع الفيلم التيلوجو 'Kumar vs Kumari' ودخلت السينما التاميلية مع 'Kadhalil Vizhunthen' في عام 2008 مقابل ناكول. على مر السنين، بنت محفظة مثيرة للإعجاب من 25 فيلمًا عبر صناعات التاميل والتيلوجو والمالايالام والكانادا، وحصلت على إشادة نقدية لأدائها المتقن. حتى أن دورها في 'Neerparavai' (2012) رشحها لجائزة فيلم فير لأفضل ممثلة – تاميل.
بعيدًا عن الأفلام، تبنت سونينا المنصات الرقمية، وظهرت في مسلسلات الويب مثل 'Nila Nila Odi Vaa' (2018) و'Chadarangam' (2020)، وأخيرًا في 'Inspector Rishi' (2024) على Amazon Prime Video.
معروفة بتنوعها، فقد جسدت كل شيء من الأدوار الرومانسية إلى الأدوار الدرامية المكثفة، وعودتها إلى السينما التيلوجو مع 'Raja Raja Chora' (2021) كانت موضع تقدير واسع.
تُعرف سونينا أيضًا بشخصيتها المتواضعة، وحبها للياقة البدنية، وشغفها بالتصوير الفوتوغرافي والسفر، الذي تشاركه غالبًا مع المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي.