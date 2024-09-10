بعثة الإمارات في هيوستن تدعو للحذر من العاصفة المدارية

ودعت بعثة دولة الإمارات رعاياها في مدينة "هيوستن" بالولايات المتحدة إلى أخذ الحيطة والحذر من العاصفة المدارية فرانسين التي من المتوقع أن تؤثر على هيوستن والمدن المجاورة.