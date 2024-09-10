الإمارات
بعثة الإمارات في هيوستن تدعو للحذر من العاصفة المدارية
شددت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات
أصدرت الإمارات العربية المتحدة تحذيراً لرعاياها في الولايات المتحدة بشأن اقتراب العاصفة المدارية من المنطقة.
ودعت بعثة دولة الإمارات رعاياها في مدينة "هيوستن" بالولايات المتحدة إلى أخذ الحيطة والحذر من العاصفة المدارية فرانسين التي من المتوقع أن تؤثر على هيوستن والمدن المجاورة.
وشددت البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات.
وفي حالة حدوث أي طارئ، تدعو البعثة المواطنين إلى الاتصال على الرقم 0097180024 أو 0097180044444 والتسجيل في خدمة "تواجدي".