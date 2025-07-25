"بطل طفولتنا": جمهور الإمارات ينعى أسطورة المصارعة هالك هوجان

نعى عشاق المصارعة في الإمارات العربية المتحدة هالك هوجان، أحد أشهر الشخصيات في عالم المصارعة المحترفة، والذي توفي يوم الخميس عن عمر يناهز 71 عامًا. بالنسبة للعديد من السكان، وخاصة أولئك الذين نشأوا على مشاهدة المصارعة في الثمانينيات والتسعينيات، كان هوجان أكثر من مجرد رياضي - لقد كان مصدر قوة ودراما وترفيه.
قال حيدر، المقيم في الشارقة والبالغ من العمر 42 عامًا، والذي يعشق المصارعة منذ سن العاشرة: "كان بطل طفولتنا. طريقة دخوله الحلبة، مع تلك الموسيقى، والوشاح الأحمر والأصفر، الذي كان يمزق قميصه. كان يُثير فينا القشعريرة في كل مرة".
توفي هوجان، واسمه الحقيقي تيري جين بوليا، في مستشفى بولاية فلوريدا بعد إصابته بسكتة قلبية. اشتهر هوجان بشخصيته الجريئة وعضلات ذراعه الضخمة التي يبلغ طولها 24 بوصة، مما ساهم في جعل المصارعة رياضة عالمية. وامتدت شعبيته إلى ما هو أبعد من أمريكا والإمارات العربية المتحدة، إلى دول أخرى في آسيا.
في التسعينيات، كنا نجتمع أمام التلفاز كل أحد وإثنين ظهرًا ومساءً لمشاهدته، قال حيدر. لم يكن الإنترنت ولا وسائل التواصل الاجتماعي موجودين آنذاك. كان هوجان النجم الذي كنا نتحدث عنه جميعًا في المدرسة. كنا نحاول تقليد حركاته دون أن نؤذي بعضنا البعض.
بالنسبة للعديد من الناس، أصبحت مشاهدة المصارعة بمثابة طقس يربط بين الأصدقاء والعائلات والأحياء بأكملها.
قال فهد شيخ، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو من سكان أرجان: "أتذكر عودتي مسرعًا إلى المنزل من المدرسة كل يوم اثنين، أرمي حقيبتي جانبًا، وأتناول غداءي، وأشغل التلفاز. كان WWE هو كل شيء. في أحد أيام الاثنين، كان الجو ممطرًا والمدرسة مغلقة، فجاء جميع أصدقائي من المبنى. جلسنا معًا، نصرخ أمام الشاشة بينما كان هوجان يقاتل. إنها إحدى أسعد ذكريات طفولتي."
وتذكر المشجعون أيضًا لحظاتهم المفضلة مثل حركة هوجان التاريخية في جسد أندريه العملاق في راسلمينيا 3، أو صدامه الملحمي مع ذا روك في عام 2002.
"كنتُ في الثانية عشرة من عمري آنذاك، وكنا ننتظر هذه المواجهة لأسابيع،" أضاف فهد. "تجمع جميع أبناء عمومتي في منزلنا، بمن فيهم والدنا وإخوتنا الأكبر، ليشهدوا المواجهة."
ومن بين العديد من المشجعين الذين يتذكرون هوجان خوسيه فرانسيسكو، وهو مهاجر فلبيني يبلغ من العمر 39 عامًا في دبي، والذي يتذكر الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح في وطنه فقط لرؤية هوجان على شاشة التلفزيون.
"نشأتُ في سيبو، وكانت WWE تُبثّ عادةً حوالي الساعة الثامنة أو التاسعة صباحًا بتوقيت الفلبين،" قال خوسيه. "كنا نتغيّب عن قداس الأحد أحيانًا لنشاهده مباشرةً. أتذكر ذات مرة، تظاهرتُ بالمرض حتى لا أفوّت مباراة هالك هوجان. غضب والداي لاحقًا، لكن الأمر كان يستحق العناء."
يتذكر خوسيه ارتدائه زيّ WWE خلال عرض مواهب مدرسي عام ١٩٩٥. قال: "لففتُ منشفة صفراء حول رأسي كالباندانا، ومزقتُ قميصًا قديمًا على المسرح. تلقيتُ هتافاتٍ حارة في ذلك اليوم".
تم إدخال هوجان إلى قاعة مشاهير WWE مرتين ويعتبر على نطاق واسع أحد أكثر المصارعين تأثيرًا في التاريخ.