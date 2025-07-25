"بطل طفولتنا": جمهور الإمارات ينعى أسطورة المصارعة هالك هوجان

قال فهد شيخ، البالغ من العمر 35 عامًا، وهو من سكان أرجان: "أتذكر عودتي مسرعًا إلى المنزل من المدرسة كل يوم اثنين، أرمي حقيبتي جانبًا، وأتناول غداءي، وأشغل التلفاز. كان WWE هو كل شيء. في أحد أيام الاثنين، كان الجو ممطرًا والمدرسة مغلقة، فجاء جميع أصدقائي من المبنى. جلسنا معًا، نصرخ أمام الشاشة بينما كان هوجان يقاتل. إنها إحدى أسعد ذكريات طفولتي."