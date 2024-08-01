بطلة من دبي تستعيد جثة من أعلى قمم العالم

وقالت كياني: "على الرغم من طلب شهادة عدم ممانعة قبل أسبوع واحد فقط من الانطلاق في تسلق القمة، تم تجميع الفريق بسرعة للاستفادة من فرصة الطقس، مما جعل هذه العملية حاسمة في اللحظة الأخيرة. لم تكن هذه المهمة ممكنة لولا جهود متسلقي المرتفعات، والدعم اللوجستي من عمران علي، ودعم نائب مفوض شيغار، والي الله فلاحي".