بطلة إماراتية تواجه تحدي القفص الفولاذي في الجوجيتسو

تتطلب مباراة القفص الفولاذي جهداً بدنياً وعقلياً كبيراً، لكن الفتاة الإماراتية المقيمة في أبو ظبي تتطلع بفارغ الصبر إلى هذا التحدي، وبلقيس الهاشمي جاهزة لخوض أول مباراة لها في رياضة الجوجيتسو التي ستتم داخل قفص فولاذي. وتبدو اللاعبة البالغة من العمر 20 عاماً عازمة على تقديم أداءً جيد أمام منافستها الروسية "ماريا أودينتسوفا" في النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC5) يوم الجمعة.

وقالت بلقيس لصحيفة خليج تايمز على هامش مؤتمر صحفي للبطولة: "لم أتنافس من داخل قفص من قبل أبداً كنت دائماً أفعل ذلك على السجادة، وستكون هذه تجربة فريدة".

"كنت أقيم معسكراً على مدار الأسابيع الأربعة الماضية حيث أتمرن ثلاث مرات يومياً في رياضة الجوجيتسو وفي صالة الألعاب الرياضية وكنت أتدرب داخل القفص وأتعلم وأتأقلم مع القواعد الجديدة لهذه البطولة".

تختلف قواعد بطولة أبوظبي إكستريم، بطولة الفنون القتالية "جرابيلنغ"، عن غيرها من مسابقات الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة حيث يشارك المقاتلون بأساليب المصارعة والجوجيتسو ولا يسمح لهم استخدام اللكم أو الركل ولكن يمكنهم استخدام حركات الخضوع مثل الاحكام بالذراع أو الساق والاختناق.

وتتدرب بلقيس مع زميلتها مريم العلي في مركز الجوجيتسو "UAEJJ" للياقة البدنية في ملعب ا"مبادلة"، وتعمل على تحسين مستواها في نزال الوزن الذري للجوجيتسو المكون من ثلاث جولات.

وقالت بلقيس وهي تنظر للقفص كأداة بدلاً من رؤيته كعائق: "لقد كان المعسكر تجربة رائعة، لقد كنت أتحسن كل يوم. لقد شاهدت اثنين من أشرطة الفيديو وقمت بإجراء تحسينات في لعبتي وصححت العيوب التي جعلتني أخسر من قبل. لقد كنت أعمل على نفسي وعقليتي. إن الأمر يتعلق بإعدادي أكثر من التفكير في خصمي".

وتشعر بلقيس بالفخر عندما تفكر في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في البطولة، والتي تشهد أيضاً مواجهة أمثال مشاهير بطولة القتال النهائي "UFC" "أوريا فابر" مع "بيبيانو فرنانديز" في الحدث الرئيسي.

وأضافت: "أشعر بالقليل من التوتر ولكن الإثارة تفوق ذلك. سأمثل بلدي هنا في منزلي أمام شعبي وأصدقائي وعائلتي. إنه شعور رائع أن تتاح لك الفرصة للقيام بذلك. عائلتي متحمسة لكن والدتي خائفة، لكنها تحفزني للحصول على نتيجة جيدة. جميعهم مع زملائي سيكونون هنا لحضور المباراة. إن شاء الله سأفوز".

وتشارك بلقيس في حوالي 10 إلى 15 بطولة سنوياً، وعندما سُئلت عن حلم واحد تتمنى تحقيقه، أجابت: "أريد الفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية. في العام الماضي حصلت على الميدالية الفضية، لذا، في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة، أريد الفوز بالمركز الأول كما وعدت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".

وبجانب بلقيس، سيشارك في المعركة مقاتل إماراتي آخر أيضاً، هو عمر السويدي في فئة وزن الذبابة.

وأعرب طارق البحري - مدير عام شركة "جلوبال فيجن" لإدارة الرياضات "Global Vision" المنظمة للبطولة - عن ثقته في أن المقاتلين الإماراتيين سيقومون بتقديم عرض ممتاز.

وقال: "إنهم رياضيون ممتازون وسيؤدون بشكل جيد، إن هذه هي المباراة الأولى لبلقيس داخل القفص و إننا جميعاً متحمسون جداً.

وفي الحدث الرئيسي المشترك، سيشارك المقاتلان السابقان في بطولة القتال النهائي "تشاد مينديز" و "كيفن لي" في صالة مبادلة حيث سيتنافس 28 مقاتلاً من 15 جنسية في 14 مباراة "جرابيلنغ" والجوجيتسو.