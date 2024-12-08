بطلة إماراتية بعمر 8 سنوات: 11 ميدالية وإنجازات مذهلة
في الثامنة من عمرها فقط، حققت "ميرا الفضلي" أكثر مما يحلم به الكثيرون في حياتهم. بفوزها بـ 9 ميداليات ذهبية في بطولات الكاراتيه وميدالية فضية وميدالية أخرى في الكيك بوكسينج، وأثبتت نفسها كرمز للتفاني والعمل الجاد.
بدأت رحلة ميرا في سن الثالثة عندما بدأت في ركوب الخيل وفازت بالمركز الأول في رياضة الفروسية خلال أول مسابقة لها. وفي سن الخامسة، شاركت في أول مسابقة كاراتيه. وفي سن السادسة، بدأت في جمع الميداليات في كل من الكاراتيه والكيك بوكسينج. وفي سن السابعة، حصلت ميرا على الحزام الأسود للناشئين، واليوم، تفتخر بحصولها على تسع ميداليات ذهبية في الكاراتيه وفوزين في بطولات الكيك بوكسينج، مما عزز مكانتها كنجمة صاعدة.
وكان إنجازها الأبرز فوزها بأول بطولة دولية للكاراتيه في سلطنة عمان في 2 ديسمبر 2022، في اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث رفعت علم الإمارات بفخر وحصلت على المركز الأول.
وقالت الرياضية الشابة: "أحب ذلك عندما تلتقط والدتي جميع ذكريات الذهاب إلى المسابقات معي وأصدقائي". كما فازت ميرا بالعديد من المسابقات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك بطولة اتحاد الإمارات للكاراتيه 2022، وكأس دبي بودوكان 2023 و2024، واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج 2024.
مهنة عرض الأزياء
لم تقتصر مسيرة ميرا على الرياضة، بل نجحت أيضاً في بناء مسيرة مهنية ناجحة في عرض الأزياء. وبحلول سن الثامنة، ظهرت في أكثر من 85 حملة إعلانية، بدءًا من سن الخامسة فقط. عملت ميرا مع علامات تجارية شهيرة مثل اتصالات، وهوم سنتر، وهارفي نيكولز. والجدير بالذكر أنها شاركت في حملة للاحتفال بتميز المرأة الإماراتية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، حيث تم الاعتراف بها كبطلة كاراتيه إماراتية. كما تتعاون غالباً مع شقيقها مروان، مما يضيف لمسة شخصية وديناميكية عائلية فريدة لمشاريعها.
مؤخرًا، خاضت ميرا تجربة الجيو جيتسو البرازيلية وتستعد لأولى منافساتها في أوائل عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تمارس التزلج على الجليد وركوب الخيل والسباحة مع مدربين محترفين في عطلات نهاية الأسبوع كهواية. وعلى الرغم من جدول أعمالها المزدحم، تتفوق ميرا أيضًا أكاديميًا باستمرار، وتحقق درجات عالية.
يتسم روتين ميرا اليومي بالانضباط والالتزام. فهي تستيقظ في السادسة صباحًا وتستعرض دروسها المدرسية قبل المدرسة، والتي تبدأ من الساعة 7.40 صباحًا حتى الساعة 2.40 ظهرًا. وفي فترة ما بعد الظهر، تكرس وقتًا لممارسة الرياضة من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 7.30 مساءً، وتتدرب على رياضة الكيك بوكسينج والجوجيتسو أيام الأحد والثلاثاء والخميس، والكاراتيه أيام الاثنين والأربعاء والجمعة.
بعد التدريب، تنهي ميرا واجباتها المدرسية، وتتناول العشاء، وتذهب إلى الفراش مبكراً. يتضمن جدول تدريب ميرا المسابقات وجلسات التصوير، مع تخصيص عطلات نهاية الأسبوع للتدريب الإضافي على التزلج وركوب الخيل والسباحة مع مدربين محترفين. وتخصص أيام السبت لقضاء وقت ممتع مع العائلة والاسترخاء.
صرحت والدتها قائلة: "سأدعم دائمًا رغبات واحتياجات ابنتي"، مسلطة الضوء على شغف ميرا بالرياضة والموضة والتفوق الأكاديمي. وتنسب الفضل إلى أكاديمية Base Martial وأكاديمية Rak، مدرستها، في دعم ميرا في متابعة أحلامها وتحقيق النجاح. تجسد ميرا تفاني الشباب وانضباطهم وروحهم. وقالت: "إذا لم تر نفسك كفائز، فلن تتمكن من الأداء كفائز". تخطط لمواصلة الفوز بالبطولات وترى نفسها تصل إلى الألعاب الأولمبية يوماً ما.