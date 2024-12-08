بطلة إماراتية بعمر 8 سنوات: 11 ميدالية وإنجازات مذهلة

بدأت رحلة ميرا في سن الثالثة عندما بدأت في ركوب الخيل وفازت بالمركز الأول في رياضة الفروسية خلال أول مسابقة لها. وفي سن الخامسة، شاركت في أول مسابقة كاراتيه. وفي سن السادسة، بدأت في جمع الميداليات في كل من الكاراتيه والكيك بوكسينج. وفي سن السابعة، حصلت ميرا على الحزام الأسود للناشئين، واليوم، تفتخر بحصولها على تسع ميداليات ذهبية في الكاراتيه وفوزين في بطولات الكيك بوكسينج، مما عزز مكانتها كنجمة صاعدة.