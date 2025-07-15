بطلة إعادة التدوير من الشارقة: تتجاوز هدفها بأكثر من 1000 كيلوغرام

بعد مرور عام على تعهدها بإعادة تدوير 1000 كيلوغرام من النفايات، حققت الطالبة "سيمران بانجا" البالغة من العمر 18 عامًا من الشارقة هدفها، بل وأكثر.
بدأت سيمران، الطالبة السابقة في مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة، رحلتها في إعادة التدوير أواخر عام ٢٠٢١ بمبادرة منزلية بسيطة. في ذلك الوقت، كانت تجمع البلاستيك والورق والبطاريات من منزلها والمنازل المجاورة. واكتسبت جهودها زخمًا كبيرًا في عام ٢٠٢٣ بعد أن ظهرت في صحيفة "خليج تايمز" لجمعها ٤٥ كيلوغرامًا من النفايات. ثم وضعت هدفًا متواضعًا يتمثل في الوصول إلى ١٠٠ كيلوغرام.
بعد نشر المقال، بدأت أتلقى رسائل من جيراني يرغبون في المساهمة بمواد قابلة لإعادة التدوير. عندها أدركتُ أهمية التوعية ومدى تأثير جهد صغير، كما قالت سيمران.
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وفي نهاية المطاف، جمعت ما يزيد عن 1000 كيلوغرام من النفايات، وفقًا لشهادة أصدرتها الشهر الماضي شركة Ecyclex International Recycling، وهي شركة لإدارة النفايات متخصصة في خدمات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والبلاستيكية والورقية.
وشملت النفايات البلاستيك والكرتون والورق والمعادن والإلكترونيات والملابس وأعقاب السجائر.
وبحسب شركة Ecyclex، ساعد جهدها في إعادة التدوير على تقليل 767.2 كيلوغرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 1181.6 كيلوغرام من النفط، و307.8 قدم مكعب من مساحة مكب النفايات، وأكثر من 16 ألف لتر من المياه، و4625 كيلووات ساعة من الكهرباء.
تُعزي سيمران جزءًا كبيرًا من نمو المبادرة إلى دعم المجتمع ومشاركة مدرستها. أطلقت حملة "أسبوع إعادة التدوير"، لتشجيع الطلاب على إحضار المواد القابلة لإعادة التدوير من منازلهم، وخاطبت طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية حول أهمية فصل النفايات. كما قادت أنشطة للأطفال الصغار لشرح الاستدامة بطرق مناسبة لأعمارهم.
قالت سيمران، التي أطلقت مشروعًا منفصلًا يركز على جمع أعقاب السجائر المهملة من الأماكن العامة، وخاصةً الشواطئ: "ضمن التعاون مع إيسايكليكس معالجة جميع المواد المجمعة بمسؤولية". وأضافت أن والديها، بريتي راني وسانديب بانجا، دعما هذا الجهد من خلال المساعدة في حملات جمع المخلفات.
قالت سيمران: "أدركتُ أنك لستَ بحاجةٍ إلى موارد ضخمة أو منصةٍ ضخمةٍ للبدء. المهم هو الرغبة في العمل. الضرر حقيقي، وكذلك قدرتنا على إصلاح الأمور".
وبعد أن حققت إنجازًا واحدًا الآن، تأمل سيمران أن تشجع قصتها الشباب الآخرين على اتخاذ الإجراءات.