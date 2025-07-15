بطلة إعادة التدوير من الشارقة: تتجاوز هدفها بأكثر من 1000 كيلوغرام

بعد مرور عام على تعهدها بإعادة تدوير 1000 كيلوغرام من النفايات، حققت الطالبة "سيمران بانجا" البالغة من العمر 18 عامًا من الشارقة هدفها، بل وأكثر.

بدأت سيمران، الطالبة السابقة في مدرسة دلهي الخاصة بالشارقة، رحلتها في إعادة التدوير أواخر عام ٢٠٢١ بمبادرة منزلية بسيطة. في ذلك الوقت، كانت تجمع البلاستيك والورق والبطاريات من منزلها والمنازل المجاورة. واكتسبت جهودها زخمًا كبيرًا في عام ٢٠٢٣ بعد أن ظهرت في صحيفة "خليج تايمز" لجمعها ٤٥ كيلوغرامًا من النفايات. ثم وضعت هدفًا متواضعًا يتمثل في الوصول إلى ١٠٠ كيلوغرام.

بعد نشر المقال، بدأت أتلقى رسائل من جيراني يرغبون في المساهمة بمواد قابلة لإعادة التدوير. عندها أدركتُ أهمية التوعية ومدى تأثير جهد صغير، كما قالت سيمران.

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وفي نهاية المطاف، جمعت ما يزيد عن 1000 كيلوغرام من النفايات، وفقًا لشهادة أصدرتها الشهر الماضي شركة Ecyclex International Recycling، وهي شركة لإدارة النفايات متخصصة في خدمات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية والبلاستيكية والورقية.