بطاقات شحن للفائزين في مسابقة "سالك"بمناسبة عيد الإتحاد

بمناسبة عيد الاتحاد الرابع والخمسين لدولة الإمارات، كشفت سالك دبي عن مسابقة تمنح المشاركين فرصة للفوز ببطاقتي شحن بقيمة 400 درهم لكل منهما عند الإجابة على سؤال.
من الآن وحتى تحتفل البلاد بعيد الاتحاد هذا العام في 2 ديسمبر، ستنشر سالك سؤالاً كل أسبوع، وسيحصل خمسة فائزين على الجائزة على مدى أربعة أسابيع.
في منشور على X، دعت مشغل الرسوم في دبي السكان للانضمام إلى المسابقة وزيادة فرصهم في الفوز، دون الكشف عن الكثير من التفاصيل حول الأسئلة الأسبوعية.
أعلنت دبي في وقت سابق عن حملة الشهر الوطني التي تمتد من يوم العلم في 3 نوفمبر حتى عيد الاتحاد في 2 ديسمبر 2025، لإحياء المناسبات الوطنية بطريقة تعكس أهميتها الحقيقية، بينما تلهم الفخر في مسيرة الوطن.
ستتضمن المبادرة التي تستمر لمدة شهر فعاليات وطنية ومجتمعية وثقافية متنوعة توفر فرصاً لجميع فئات المجتمع لإظهار فخرهم بالهوية الوطنية.