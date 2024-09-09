بطاقات "إسعاد" لموظفي مصرف الإمارات المركزي

وأكد إيهاب العامري أنه تماشياً مع توجهات دولة الإمارات لتعزيز ثقافة السعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية، يضع المصرف المركزي رفاهية الموظفين وتحسين جودة حياتهم ضمن أولوياته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التعاون مع مركز بطاقة "إسعاد" يأتي في إطار حرص المصرف المركزي على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز الأداء المؤسسي، وتمكين الموظفين من الاستفادة من الامتيازات الخاصة في قطاعات متعددة.