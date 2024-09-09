بطاقات "إسعاد" لموظفي مصرف الإمارات المركزي
ستقدم شرطة دبي الآن بطاقة "إسعاد" لموظفي مصرف الإمارات المركزي، وذلك بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الجهتين.
وبفضل بطاقة "إسعاد"، يمكن للموظفين وأفراد عائلاتهم الحصول على خصومات على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والعقارات وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى العديد من العروض والمزايا.
وتم إطلاق بطاقة "إسعاد" في عام 2018، وتوفر العروض لحاملي البطاقة في أكثر من 7,200 علامة تجارية وشركة داخل الإمارات وعبر 92 دولة حول العالم.
وتم توقيع المذكرة بين مركز بطاقة "إسعاد" في القيادة العامة لشرطة دبي ومصرف الإمارات المركزي من قبل إيهاب العامري، رئيس قسم الموارد البشرية لدى المصرف المركزي، ومنى العامري، رئيسة مركز بطاقة "إسعاد" في شرطة دبي، بحضور مسؤولين وممثلين من كلا الطرفين.
وأكدت منى العامري أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز السعادة وجودة الحياة للموظفين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والخاص، كما يسعى مركز بطاقة إسعاد إلى تعزيز علاقات الشراكة مع مختلف الجهات، بما يتماشى مع توجهات الدولة لنشر السعادة بين أفراد المجتمع.
وأكد إيهاب العامري أنه تماشياً مع توجهات دولة الإمارات لتعزيز ثقافة السعادة والإيجابية في الجهات الاتحادية، يضع المصرف المركزي رفاهية الموظفين وتحسين جودة حياتهم ضمن أولوياته الاستراتيجية، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التعاون مع مركز بطاقة "إسعاد" يأتي في إطار حرص المصرف المركزي على بناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز الأداء المؤسسي، وتمكين الموظفين من الاستفادة من الامتيازات الخاصة في قطاعات متعددة.