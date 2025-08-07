بصوتك..إدعم 6 أشخاص في "بيج تيكيت" للفوز بـ 100 ألف درهم

انتهت فترة تقديم الأمنيات للموسم الثالث من برنامج "عزيزتي التذكرة الكبيرة"، والآن، ندعو سكان الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التصويت على الأمنيات التي تُلهمهم أكثر. بإدلائكم بالتصويت، ستساهمون في تحويل حلم شخص ما إلى حقيقة، وستدخلون أيضًا في سحوبات "التذكرة الكبيرة" الأسبوعية.