كل أسبوع من 4 أغسطس إلى 24 أغسطس، سيتم الكشف عن خمس رغبات مختصرة
بصوتك..إدعم 6 أشخاص في "بيج تيكيت" للفوز بـ 100 ألف درهم
بدأ التصويت العام للموسم الثالث من برنامج "عزيزتي التذكرة الكبيرة" وساعد الناس على الفوز بجائزة قدرها 100,000 درهم إماراتي. وستستمر الحملة ثلاثة أسابيع، وسيحصل ستة فائزين على جائزة قدرها 100,000 درهم إماراتي لكل منهم.

انتهت فترة تقديم الأمنيات للموسم الثالث من برنامج "عزيزتي التذكرة الكبيرة"، والآن، ندعو سكان الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في التصويت على الأمنيات التي تُلهمهم أكثر. بإدلائكم بالتصويت، ستساهمون في تحويل حلم شخص ما إلى حقيقة، وستدخلون أيضًا في سحوبات "التذكرة الكبيرة" الأسبوعية.

على مدار الأسابيع الماضية، تلقت الحملة مساهماتٍ صادقة من جميع أنحاء البلاد، شملت خمس فئاتٍ مُهمة: الصحة والرفاهية، والتعليم، والسكن والإقامة، والأعمال التجارية وريادة الأعمال، ولمّ شمل الأسرة. تعكس هذه القصص آمالَ وتحدياتِ وتطلعاتِ أفرادٍ من مختلف مناحي الحياة.

كيف يعمل

الآن، يبدأ الموسم الثالث مرحلة التصويت العام. كل أسبوع، من 4 إلى 24 أغسطس، سيتم الكشف عن خمس أمنيات مختارة على موقع www.dearbigticket.ae. يمكنكم مشاهدة قصصهم والتصويت للثلاث أمنيات الأكثر تأثيرًا فيكم كل أسبوع.

من خلال التصويت على أمنيتك المفضلة، لن تشارك فقط في تحديد الأحلام التي ستتحقق، بل ستدخل أيضًا في سحب أسبوعي للفوز بواحدة من خمس تذاكر كبيرة، لمجرد المشاركة.

كل أسبوع، سيتم منح صاحبَي أعلى تصويت من بين الخمسة المختارين جائزةً قدرها 100,000 درهم إماراتي لتحقيق أحلامهما. سيتم الإعلان عن الفائزين بين 1 و15 سبتمبر.

وستحصل كل من التسع أمنيات المتبقية المدرجة في القائمة المختصرة على مبلغ 10 آلاف درهم كبادرة دعم وتشجيع.

