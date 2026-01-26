بصمة للعسل واختبارات للحشرات.. بلدية دبي تقود التحول الغذائي عالمياً

وسعت بلدية دبي قدرات مختبراتها لاختبار المنتجات الغذائية الجديدة، بما في ذلك الحشرات، التي يتم استكشافها بشكل متزايد عالمياً كمصادر بديلة للبروتين. كانت هذه إحدى المبادرات الجديدة التي كشفت عنها بلدية دبي في معرض جلفود 2026. بالإضافة إلى ذلك، كشفت الهيئة المدنية أيضاً عن مزيد من التفاصيل حول مشروع بصمة العسل الإماراتي، بالإضافة إلى خريطة استشراف المستقبل التي ستساعد في التنبؤ بالقضايا التي قد تؤثر على الاستيراد.