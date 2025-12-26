بصمة خير في حادث مروري.. تكريم 4 مقيمين في أبوظبي

تم تكريم أربعة مقيمين في أبوظبي أنقذوا أفرادًا مصابين في حادث مروري من قبل شرطة الإمارة.

في منشور لشرطة أبوظبي على منصة التواصل الاجتماعي X، أشارت السلطة إلى أن المقيمين قدموا الإسعافات الأولية لعدد من الأفراد المصابين في حادث.

ثم تم تكريمهم تقديرًا لجهودهم المخلصة ودورهم الإنساني.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أكد العميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، التزام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتكريم أفراد المجتمع الذين يبادرون بتقديم المساعدة والدعم في مختلف الظروف.

أشاد بروح التعاون والمسؤولية المجتمعية التي أظهرها المكرمون، وكذلك الاستجابة السريعة والشجاعة الإنسانية التي أبدوها، مما ساهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من آثار الحادث.

أكد أن هذه النماذج المثالية تعكس وعي المجتمع وتضامنه، وتعزز نظام الأمن والسلامة، وتكرس قيم العطاء والتضامن الإنساني التي تلتزم شرطة أبوظبي بدعمها وتشجيعها باستمرار.