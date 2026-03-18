بصمة إماراتية لحماية الحقيقة.. بشائر السلامي تطلق "ديبي" لمحاربة التزييف العميق

يواجه العالم اليوم وخاصة وسط التوترات والأزمات تحدياً جديداً صنعته التكنولوجيا نفسها فمع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي لم تعد الصورة دليلاً قاطعاً على الحقيقة، ولم يعد الفيديو شاهداً موثوقاً على ما حدث. فهذه التقنيات التي فتحت آفاقاً واسعة للابتكار، أوجدت في المقابل أدوات قادرة على إعادة تشكيل الواقع رقمياً فيما يُعرف بظاهرة التزييف العميق، حيث يمكن تعديل الصور والفيديوهات والأصوات بطريقة يصعب على الإنسان العادي اكتشافها.
وفي خضم هذه التحولات الرقمية برزت مبادرات تسعى إلى حماية الحقيقة في الفضاء الإلكتروني، من بينها منصة "ديبي" "Deepy" التي طورتها الباحثة الإماراتية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بشائر السلامي. وجاءت فكرة المنصة انطلاقاً من اهتمام أكاديمي وبحثي بدراسة التهديدات الرقمية الحديثة، ورغبة في تطوير أداة تقنية قادرة على تحليل المحتوى الرقمي والتحقق من مصداقيته، بما يسهم في الحد من التضليل الإعلامي وتعزيز الثقة بالمحتوى المتداول عبر الإنترنت لذا قابلنا الباحثه بشاير السلامي وكان لنا معها هذا الحوار الشيق!
من دراسة الأمن السيبراني إلى فكرة التطبيق
قالت بشائر السلامي أن اهتمامها بمجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بدأ خلال دراستها لدرجة الماجستير في الأمن السيبراني بجامعة زايد، حيث ركزت أبحاثها على التهديدات الرقمية الحديثة وتأثيرها في المجتمعات. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت ظاهرة التزييف العميق كواحدة من أخطر التحديات الرقمية، إذ أصبح بالإمكان تعديل الصور والفيديوهات والأصوات بطريقة يصعب على المستخدم العادي اكتشافها.
وأضافت أن هذه الملاحظة كانت الشرارة الأولى لتطوير منصة "ديبي"، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الرقمي والتحقق من مصداقيته، وتهدف إلى المساهمة في حماية الهوية الرقمية والحد من التضليل الإعلامي، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
أداة تحقق في زمن سرعة المعلومات
أما عن كيفيه عمله أوضحت لنا بشائر " إن المنصة تعتمد على خوارزميات متقدمة من الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية، حيث تقوم بفحص المؤشرات التقنية داخل الملف الرقمي مثل أنماط البكسل وعدم الاتساق في الإضاءة، إضافة إلى تشوهات الحركة أو الصوت" وأوضحت أن المستخدم يستطيع تحميل المحتوى مباشرة إلى المنصة، ليقوم النظام بتحليله وإعطاء تقييم لمستوى مصداقيته، مع مؤشرات توضح ما إذا كان هناك احتمال لوجود تلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتساعد هذه الآلية المستخدمين والصحفيين والجهات المختلفة على التحقق من صحة المحتوى قبل مشاركته أو نشره، مما يسهم في الحد من انتشار الأخبار المضللة.
منصة تخدم مؤسسات متعددة
أشارت الباحثة إلى أن المنصة صُممت لخدمة عدة فئات رئيسية، في مقدمتها الجهات الحكومية والهيئات الأمنية، والمؤسسات الإعلامية والصحفيون، إضافة إلى الشركات والمنظمات التي تعتمد على التحقق من المحتوى الرقمي في عملها.
كما أن المنصة قد تفيد أيضاً الجهات العاملة في مجال الأمن الرقمي ومنصات التواصل، موضحة أنه يجري في الوقت ذاته تطوير نسخ يمكن أن يستفيد منها المستخدم العادي، بحيث يتمكن أي شخص من التحقق من صحة صورة أو فيديو قبل إعادة نشره.
كيف يكشف النظام التزييف العميق؟
أما عن هذا السؤال المهم تلفت بشائر إلى أن كشف التزييف العميق يعتمد على مجموعة من المؤشرات التقنية الدقيقة التي قد لا يلاحظها الإنسان بسهولة، مثل عدم التناسق في حركة الشفاه أو تعابير الوجه، واختلاف أنماط الإضاءة والظلال داخل الفيديو، إلى جانب تشوهات دقيقة في البكسل أو الإطارات .وبيّنت أن النظام يعتمد أيضاً على ما يُعرف بالبصمات الرقمية الناتجة عن خوارزميات توليد الصور أو الصوت، حيث تقوم المنصة بتحليل هذه المؤشرات باستخدام نماذج تعلم عميق مدربة على آلاف العينات من المحتوى الحقيقي والمفبرك، ما يساعد على اكتشاف التلاعب الرقمي في مراحله المبكرة.
دور التقنية في الحد من التضليل خلال الأزمات
أكدت السلامي أن فترات الأزمات أو الأحداث الحساسة غالباً ،وهذا ما نراه الآن على ارض الواقع ، تشهد انتشاراً سريعاً للمعلومات وقد تُستغل تقنيات التزييف العميق لنشر مقاطع مفبركة بهدف إثارة القلق أو تضليل الرأي العام. وأشارت إلى أن دور هذه المنصة يتمثل في توفير أداة تقنية تساعد على التحقق السريع من المحتوى الرقمي قبل تداوله، إذ يمكن للصحفيين والجهات الرسمية وحتى المستخدمين فحص الصور والفيديوهات بشكل فوري، ما يسهم في الحد من انتشار المعلومات المضللة وتعزيز الثقة بالمحتوى الرقمي لذا فإن دور التكنولوجيا لا يقتصر على كشف التلاعب فحسب، بل يمتد إلى تعزيز الوعي الرقمي وبناء بيئة إعلامية أكثر موثوقية وأماناً في العصر الرقمي.