بصمة إماراتية لحماية الحقيقة.. بشائر السلامي تطلق "ديبي" لمحاربة التزييف العميق

من دراسة الأمن السيبراني إلى فكرة التطبيق

قالت بشائر السلامي أن اهتمامها بمجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بدأ خلال دراستها لدرجة الماجستير في الأمن السيبراني بجامعة زايد، حيث ركزت أبحاثها على التهديدات الرقمية الحديثة وتأثيرها في المجتمعات. ومع التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، برزت ظاهرة التزييف العميق كواحدة من أخطر التحديات الرقمية، إذ أصبح بالإمكان تعديل الصور والفيديوهات والأصوات بطريقة يصعب على المستخدم العادي اكتشافها.

وأضافت أن هذه الملاحظة كانت الشرارة الأولى لتطوير منصة "ديبي"، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المحتوى الرقمي والتحقق من مصداقيته، وتهدف إلى المساهمة في حماية الهوية الرقمية والحد من التضليل الإعلامي، خصوصاً في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أداة تحقق في زمن سرعة المعلومات

أما عن كيفيه عمله أوضحت لنا بشائر " إن المنصة تعتمد على خوارزميات متقدمة من الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والفيديوهات والمقاطع الصوتية، حيث تقوم بفحص المؤشرات التقنية داخل الملف الرقمي مثل أنماط البكسل وعدم الاتساق في الإضاءة، إضافة إلى تشوهات الحركة أو الصوت" وأوضحت أن المستخدم يستطيع تحميل المحتوى مباشرة إلى المنصة، ليقوم النظام بتحليله وإعطاء تقييم لمستوى مصداقيته، مع مؤشرات توضح ما إذا كان هناك احتمال لوجود تلاعب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتساعد هذه الآلية المستخدمين والصحفيين والجهات المختلفة على التحقق من صحة المحتوى قبل مشاركته أو نشره، مما يسهم في الحد من انتشار الأخبار المضللة.

منصة تخدم مؤسسات متعددة

أشارت الباحثة إلى أن المنصة صُممت لخدمة عدة فئات رئيسية، في مقدمتها الجهات الحكومية والهيئات الأمنية، والمؤسسات الإعلامية والصحفيون، إضافة إلى الشركات والمنظمات التي تعتمد على التحقق من المحتوى الرقمي في عملها.

كما أن المنصة قد تفيد أيضاً الجهات العاملة في مجال الأمن الرقمي ومنصات التواصل، موضحة أنه يجري في الوقت ذاته تطوير نسخ يمكن أن يستفيد منها المستخدم العادي، بحيث يتمكن أي شخص من التحقق من صحة صورة أو فيديو قبل إعادة نشره.