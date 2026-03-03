بشرى الغيث".. أمطار ليلية مرتقبة ودبي تسجل 20 درجة مئوية

من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الإجمالية إلى 11 درجة مئوية كحد أدنى في المناطق الداخلية وترتفع إلى 37 درجة مئوية كحد أقصى في هذه المناطق. وفي الوقت نفسه، ستشهد المدن الرئيسية دبي وأبوظبي والشارقة ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية و33 درجة مئوية و32 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى 20 درجة مئوية و22 درجة مئوية و19 درجة مئوية.