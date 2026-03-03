بشرى الغيث".. أمطار ليلية مرتقبة ودبي تسجل 20 درجة مئوية

يمكن للمقيمين في الإمارات توقع هطول أمطار ليلاً اليوم وصباح الأربعاء فوق بعض المناطق الساحلية والجزر، وفقاً لتوقعات المركز الوطني للأرصاد (NCM).
ستكون الأحوال الجوية غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في جميع أنحاء البلاد.
من المتوقع أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة، نشطة فوق البحر، مما يتسبب في إثارة الغبار والرمال، ويقلل من الرؤية الأفقية.
سيكون البحر معتدلاً إلى مضطرباً في الخليج العربي وخفيفاً إلى معتدل في بحر عمان.
من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الإجمالية إلى 11 درجة مئوية كحد أدنى في المناطق الداخلية وترتفع إلى 37 درجة مئوية كحد أقصى في هذه المناطق. وفي الوقت نفسه، ستشهد المدن الرئيسية دبي وأبوظبي والشارقة ارتفاعاً في درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية و33 درجة مئوية و32 درجة مئوية، بينما تنخفض إلى 20 درجة مئوية و22 درجة مئوية و19 درجة مئوية.