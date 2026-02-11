بسرعة النبض.. تقنية جديدة في الإمارات تقلص زمن جراحات القلب الطويلة

إجراء جديد يُستخدم الآن في الإمارات يقلل بشكل كبير الوقت المستغرق للجراحة لمرضى القلب ويقلل المضاعفات وأوقات التعافي. هذه التقنية، التي تسمى الاستئصال بالنبضات الكهربائية (PFA)، تدشن ما يصفه أحد الخبراء بأنه “حقبة جديدة” في رعاية القلب.

وفقًا للدكتور محمد مجدي عباس، استشاري ورئيس وحدة الفيزيولوجيا الكهربائية في مستشفى القاسمي، يُستخدم هذا الإجراء الرائد للقلب لعلاج الرجفان الأذيني - وهو اضطراب نظم القلب الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم. تقليديًا، كان هذا يتطلب إجراءً طويلاً قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث ساعات ويتم عادةً تحت التخدير العام. ومع ذلك، يمكن إكمال التقنية الجديدة في أقل من 30 دقيقة.

تحدث الدكتور عباس لصحيفة الخليج تايمز في جناح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض الصحة العالمي (WHX) الذي بدأ في دبي يوم الاثنين، وقال إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد في منع المضاعفات الخطيرة. علاج الرجفان الأذيني يقلل من خطر السكتة الدماغية وفشل القلب، وهما خطران رئيسيان على المدى الطويل.