بسرعة النبض.. تقنية جديدة في الإمارات تقلص زمن جراحات القلب الطويلة

إجراء جديد يُستخدم الآن في الإمارات يقلل بشكل كبير الوقت المستغرق للجراحة لمرضى القلب ويقلل المضاعفات وأوقات التعافي. هذه التقنية، التي تسمى الاستئصال بالنبضات الكهربائية (PFA)، تدشن ما يصفه أحد الخبراء بأنه “حقبة جديدة” في رعاية القلب.
وفقًا للدكتور محمد مجدي عباس، استشاري ورئيس وحدة الفيزيولوجيا الكهربائية في مستشفى القاسمي، يُستخدم هذا الإجراء الرائد للقلب لعلاج الرجفان الأذيني - وهو اضطراب نظم القلب الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم. تقليديًا، كان هذا يتطلب إجراءً طويلاً قد يستغرق ما يصل إلى ثلاث ساعات ويتم عادةً تحت التخدير العام. ومع ذلك، يمكن إكمال التقنية الجديدة في أقل من 30 دقيقة.
تحدث الدكتور عباس لصحيفة الخليج تايمز في جناح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض الصحة العالمي (WHX) الذي بدأ في دبي يوم الاثنين، وقال إن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد في منع المضاعفات الخطيرة. علاج الرجفان الأذيني يقلل من خطر السكتة الدماغية وفشل القلب، وهما خطران رئيسيان على المدى الطويل.
وقال: “سيقلل هذا الإجراء من حدوث قصور القلب مما يؤدي إلى عدد أقل من السكتات الدماغية.” وأضاف: “بهذا العلاج، يمكننا خفض عدد مرضى السكتة الدماغية بنسبة 25 بالمائة.”
أوضح الدكتور عباس أن العلاجات السابقة كانت تعتمد على حرق أو تجميد الأنسجة لعزل الإشارات الكهربائية غير الطبيعية في القلب. ورغم فعاليتها، إلا أن هذه الأساليب قد تستغرق ساعات. وقال: “نحن نعيش في حقبة جديدة.” وأضاف: “هذا الإجراء أكثر تحديدًا للأنسجة، وأكثر تحديدًا للقلب، وأكثر أمانًا، وأقل تعقيدًا، وأسرع بكثير.”
تتيح تقنية القسطرة الجديدة أيضًا للأطباء رؤية الاتصال المباشر بأنسجة القلب والعمل دون وضع المرضى تحت التخدير العام. وقال الدكتور عباس: “لا تتطلب القسطرة تخديرًا عامًا.” وأضاف: “يمكن للمريض إجراء العملية تحت التخدير الواعي.”
كما انخفضت معدلات المضاعفات بشكل كبير، من سبعة بالمائة إلى اثنين بالمائة فقط.
إحدى أكبر الفوائد التي يلاحظها المرضى هي سرعة تعافيهم. “التعافي المبكر هو الأهم،” قال الدكتور عباس، مشيرًا إلى سرعة الحركة وتقصير مدة الإقامة في المستشفى. وتستكشف الدراسات حتى الآن إمكانية الخروج في نفس اليوم، مما يعني أن المرضى يمكنهم الخضوع للعلاج في الصباح والعودة إلى المنزل ليلًا.
يراقب الأطباء التعافي عن كثب باستخدام شريحة صغيرة قابلة للحقن توضع تحت الجلد وتتتبع إيقاع القلب قبل الإجراء وبعده. ووفقًا للدكتور عباس، فإن النتائج الأولية واعدة للغاية. “النتائج مذهلة للغاية فيما يتعلق بالانتكاس - أقل بكثير من الترددات الراديوية والاستئصال بالتبريد،” قال.
ويعتقد أن الابتكار سيستمر في التطور بسرعة. “إنه يحسن نوعية الحياة، ويتجنب الإعاقة، ويمنع قصور القلب،” قال. “نأمل أن نتمكن من مساعدة المزيد من المرضى.”