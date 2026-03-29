بسبب مخالفات جسيمة.. "صحة أبوظبي" تغلق 5 منشآت طبية وتُحيل عامليها للنيابة العامة

تم إغلاق خمس منشآت للرعاية الصحية مؤقتاً في أبوظبي بعد العثور على مخالفات جسيمة خلال عمليات تفتيش روتينية أجرتها دائرة الصحة.
وقد أُغلقت هذه المنشآت مؤقتاً مع إيقاف جميع الكوادر العاملة فيها عن العمل، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
شملت المخالفات إصدار شهادات إجازات مرضية دون إجراء فحص طبي سليم أو حضور المريض مقابل مبالغ مالية، والتلاعب بالسجلات الطبية، وتوظيف ممارسين غير مرخصين، والإخلال بمتطلبات الترخيص.
وأكدت الهيئة أن الإغلاق وتعليق التراخيص سيظلان ساريين بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والإدارية.
وفي غضون ذلك، أغلقت الهيئة في 10 مارس منشأة صحية في العاصمة لإصدارها إجازات مرضية مدفوعة الأجر دون حضور المرضى، وتمت إحالة المنشأة إلى النيابة العامة لمخالفتها القوانين واللوائح التي تنظم قطاع الرعاية الصحية.