بسبب عيب فني.. سكودا تستدعي سيارات في الإمارات والسعودية

أصدرت المملكة العربية السعودية في 22 يناير استدعاءً لـ 256 سيارة سكودا مزودة بهذه الوسادة الهوائية، بما في ذلك طرازات أوكتافيا (2013 إلى 2020)، رابيد (2012 إلى 2017)، فابيا (2018 إلى 2021)، سوبيرب (2015 إلى 2017) وكودياك (2016 إلى 2021). طُلب من العملاء الذين يمتلكون هذه السيارات في المملكة الاتصال بالوكيل الرسمي وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.