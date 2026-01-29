بسبب عيب فني.. سكودا تستدعي سيارات في الإمارات والسعودية

تم استدعاء وسائد هوائية معيبة من المورد تاكاتا في جميع أنحاء العالم بسبب مخاوف من تحرر شظايا معدنية حادة إذا انفجرت الوسادة الهوائية لجانب السائق في حالة وقوع حادث.
تم استدعاء بعض طرازات سكودا في الإمارات والسعودية بسبب هذه المشكلة.
صرح موظف في سكودا لصحيفة الخليج تايمز بأنه سيتم استبدال جميع الوسائد الهوائية لجانب السائق للسيارات المصنعة قبل عام 2018.
أصدرت المملكة العربية السعودية في 22 يناير استدعاءً لـ 256 سيارة سكودا مزودة بهذه الوسادة الهوائية، بما في ذلك طرازات أوكتافيا (2013 إلى 2020)، رابيد (2012 إلى 2017)، فابيا (2018 إلى 2021)، سوبيرب (2015 إلى 2017) وكودياك (2016 إلى 2021). طُلب من العملاء الذين يمتلكون هذه السيارات في المملكة الاتصال بالوكيل الرسمي وإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
في غضون ذلك، قدم موقع سكودا الإمارات تفاصيل حول الوسائد الهوائية المعيبة والمخاطر المرتبطة بها. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الوسائد الهوائية المعيبة.
وفقًا لسكودا، كانت شركة تاكاتا الموردة تزود السيارات بمولدات غاز معيبة. يمكن أن تتغير هذه المولدات مع التقدم في العمر بناءً على العوامل المتعلقة بالمناخ مثل الحرارة والرطوبة، وقد تكون خطيرة على كل من السائق والركاب.
هناك نوعان من المخاطر المرتبطة بحالة وقوع حادث وتفعيل الوسادة الهوائية:
قد ينفجر الغلاف الذي يحتوي على غاز الدفع للوسادة الهوائية، مما يتسبب في تحرر أجزاء معدنية وإصابة الأشخاص في السيارة بجروح خطيرة.
لن تكون قوة تثبيت الوسادة الهوائية مثالية، مما قد يحد من فعالية الحماية ويزيد من خطر الإصابة.
قد تحتوي أي سيارة سكودا تم تصنيعها بين عامي 2005 و 2018 على وسائد هوائية معيبة. في الإمارات، تخطط الشركة لاستبدال جميع الوسائد الهوائية لجانب السائق للسيارات المصنعة قبل عام 2018.
يمكنك أيضًا التحقق مما إذا كانت سيارتك المحددة تحتوي على المعدات المعيبة من خلال زيارة موقع سكودا الإمارات العربية المتحدة واتباع الخطوات أدناه.
انتقل إلى صفحة حملة استدعاء الوسادة الهوائية للسائق من تاكاتا 'Takata Driver Airbag Recall Campaign' على موقع سكودا الإمارات العربية المتحدة.
انقر على 'التحقق من سيارتي'.
أدخل رقم تعريف المركبة (VIN) — وهو معرف فريد مكون من 17 رقمًا للمركبة يمكن العثور عليه في الجزء السفلي من الزجاج الأمامي وعلى وثائق سيارتك، بما في ذلك الحقل (هـ) من شهادة التسجيل.
ماذا يجب أن تفعل إذا كانت سيارتك متأثرة؟
يمكنك الاتصال بورش إصلاح سكودا المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة لاستبدال المكونات مجانًا. ووفقًا لموقع سكودا، يجب ألا تستغرق العملية بأكملها أكثر من ساعتين.
تحث الشركة السائقين على فحص سياراتهم في أقرب وقت ممكن لضمان سلامة عملائهم.