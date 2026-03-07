بسبب شظايا الاعتراض.. وفاة مقيم باكستاني في منطقة البرشاء بدبي

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لآخر التطورات الإقليمية.]
أكدت دبي أن الحطام الذي سقط خلال اعتراض جوي أدى إلى وفاة شخص واحد. وقع الحادث مساء السبت بالقرب من منطقة البرشاء.
تأكد أن السائق من أصل باكستاني. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا في الإمارات وسط الهجمات الإيرانية إلى أربعة — باكستانيان، ونبالي واحد، وبنغلاديشي واحد.
في حادث منفصل، أكدت السلطات في وقت سابق أن الحطام الناتج عن اعتراض ناجح تسبب في حادث بسيط على واجهة برج في دبي مارينا. تم احتواء الوضع ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.
زارصاحب السمو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان المصابين في مركز الشيخ شخبوط الطبي بأبوظبي الليلة الماضية، قائلاً إنهم مسؤوليته. كما وعد الوافدين والمواطنين بأن الإمارات ستدافع عنهم.
في المستشفى، شوهد وهو يمسك بأيدي المصابين، ويعانقهم ويتحدث إليهم وإلى عائلاتهم بطمأنينة. وقال إن البلاد ستتعافى من هذا بمزيد من المرونة.
يوم السبت، في اليوم الثامن من الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، تم الكشف عن أن الدفاعات الجوية الإماراتية رصدت 16 صاروخاً باليستياً و121 طائرة بدون طيار. تم تدمير خمسة عشر صاروخاً باليستياً، بينما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر. ومن بين 121 طائرة بدون طيار تم رصدها، تم اعتراض 119 طائرة، بينما سقطت طائرتان بدون طيار داخل أراضي الإمارات’.
في وقت سابق اليوم، اعتذر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان للدول المجاورة وقال إنه لن يتم شن المزيد من الهجمات ضدهم ما لم تشن هجمات منهم.