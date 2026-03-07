بسبب شظايا الاعتراض.. وفاة مقيم باكستاني في منطقة البرشاء بدبي

أكدت دبي أن الحطام الذي سقط خلال اعتراض جوي أدى إلى وفاة شخص واحد. وقع الحادث مساء السبت بالقرب من منطقة البرشاء.

تأكد أن السائق من أصل باكستاني. وبذلك يرتفع إجمالي عدد الضحايا في الإمارات وسط الهجمات الإيرانية إلى أربعة — باكستانيان، ونبالي واحد، وبنغلاديشي واحد.

في حادث منفصل، أكدت السلطات في وقت سابق أن الحطام الناتج عن اعتراض ناجح تسبب في حادث بسيط على واجهة برج في دبي مارينا. تم احتواء الوضع ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.