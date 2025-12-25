بسبب الكحول وتجاوز الإشارة الحمراء.. حبس سائق أصاب شخصين في دبي

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس 25 ديسمبر، عن حبس سائق في دبي تسبب في إصابة شخصين إثر قيادته المركبة تحت تأثير المشروبات الكحولية.

وقد تجاوز السائق، وهو من جنسية آسيوية، الإشارة الضوئية الحمراء بينما كان تحت تأثير الكحول، مما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى والتسبب في إصابة شخصين.

ووجهت النيابة العامة له تهم تناول المشروبات الكحولية، والقيادة تحت تأثير الكحول، والتسبب في إصابة الغير بسلامة جسمهم، وإتلاف ممتلكات الغير نتيجة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق، مع المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانوناً.