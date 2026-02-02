بريد الإمارات يوثق مئوية "هواة الطوابع" بإصدارات استثنائية

اطلق بريد الإمارات أربع إصدارات تذكارية متتالية بالتزامن مع انطلاق فعاليات «معرض دبي الدولي للطوابع 2026» في دبي، وذلك بالتعاون مع جمعية الإمارات لهواة الطوابع، بما يعكس التزامه بدعم منظومة الهوايات المتخصصة ذات القيمة المعرفية، وترسيخ حضور الدولة على خريطة المعارض العالمية، إلى جانب إبراز دور الطابع البريدي كأداة للتوثيق الثقافي وتعزيز التبادل الحضاري بين المجتمعات. وتُعد جمعية الإمارات لهواة الطوابع إحدى أبرز المؤسسات المجتمعية المتخصصة التي أسهمت، على مدى ثلاثة عقود، في تطوير هذه الهواية وترسيخ مكانتها، والتعريف بطوابع دولة الإمارات محليًا ودوليًا، وتوسيع قاعدة المهتمين عبر أنشطة معرفية ومعارض وندوات تنسجم مع المسار الثقافي للدولة وتدعم حضوره ضمن أطر مؤسسية راسخة.

إصدار اليوم الأول – معرض دبي الدولي للطوابع 2026

يوثّق طابع اليوم الأول استضافة جمعية الإمارات لهواة الطوابع لفعاليات «معرض دبي الدولي للطوابع 2026»، في حدث يُنظَّم لأول مرة في المنطقة العربية وغرب آسيا، ويشهد مشاركة قياسية من 76 دولة، إلى جانب بريد الأمم المتحدة والاتحاد البريدي العالمي الذي يشرف على مسابقة مخصصة للإدارات البريدية. ويضم المعرض آلاف الطوابع النادرة والثمينة من مختلف أنحاء العالم، بما يعزّز فرص التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين الهواة والجهات المتخصصة، ويكرّس مكانة دبي منصةً دوليةً بارزة في هذا المجال.

إصدار اليوم الثاني – الذكرى الخمسون للاتحاد الآسيوي الدولي لهواة الطوابع

ويحتفي إصدار اليوم الثاني بمرور خمسين عامًا على تأسيس الاتحاد الآسيوي الدولي لهواة الطوابع، منذ تسجيله في سنغافورة عام 1974 كاتحاد غير ربحي وغير سياسي يضم جمعيات الهواة في آسيا ومنطقة أسترالاسيا. ويبرز الإصدار دور الاتحاد على مدى خمسة عقود في تنمية هذه الهواية، وتيسير تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التعاون بين الجمعيات الأعضاء، ودعم حركة المعارض المتخصصة على مستوى المنطقة.

إصدار اليوم الثالث – الذكرى المئوية للاتحاد الدولي لهواة الطوابع

ويوثّق طابع اليوم الثالث مرور مئة عام على تأسيس الاتحاد الدولي لهواة الطوابع عام 1926، باعتباره المرجعية الدولية الأبرز في دعم وتطوير هواية جمع الطوابع والارتقاء بمعايير معارضها المتخصصة حول العالم. ويجسّد الإصدار مسيرة الاتحاد الذي تطوّر من تجمع محدود إلى شبكة دولية تضم اليوم أكثر من 90 دولة عضوًا وثلاثة أعضاء منتسبين، ودوره في رعاية المعارض ومنحها الاعتراف وفق معايير معتمدة دوليًا، إلى جانب دوره في تعزيز الروابط الودية بين المجتمعات عبر الهوايات الثقافية المشتركة.

إصدار اليوم الرابع – 30 عامًا على جمعية الإمارات لهواة الطوابع

ويختتم بريد الإمارات هذه السلسلة بطابع تذكاري خاص بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع، تقديرًا لمسيرتها في دعم الهواية وتعزيز حضور الطوابع الإماراتية في الداخل والخارج، وتسليط الضوء على ما تعكسه من تقدم ثقافي في الدولة. وتواصل الجمعية، التي تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (372) بتاريخ 24 يونيو 1996، جهودها في تطوير الهواية وتوسيع قاعدة المهتمين وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ما جعلها ركيزة مجتمعية متخصصة في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي.

الطابع البريدي كأداة ثقافية ناعمة

وأشار بريد الإمارات إلى أن هذه الإصدارات الجديدة تُجسّد التلاقي بين الرسالة البريدية والبعد الثقافي، وتؤكد أن الطابع البريدي يظل إحدى أدوات الدولة الناعمة في توثيق المنجزات والاحتفاء بالشراكات وإيصال السرد الوطني إلى جمهور عالمي من الهواة والمؤسسات والمهتمين.

وستتوفر الإصدارات في أيام إطلاقها ضمن فروع بريد الإمارات ومن خلال الشبكة الوطنية للخدمات اللوجستية (NXN)، بالإضافة إلى المتجر الإلكتروني www.emiratespostshop.ae.