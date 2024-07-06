العمل من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً.
العمل من الساعة 8:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً.
الإمارات

بريد الإمارات يفتح أبوابه السبت في فروع عدة

الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي

ستظل العديد من فروع بريد الإمارات مفتوحة في يوم السبت ، وأصدر المشغل البريدي الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وستعمل الفروع المختارة من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.

وإليكم قائمة الفروع التي ستعمل الآن أيام السبت:

  • أبوظبي سنترال

  • العين سنترال

  • بني ياس

  • المصفح

  • دبي سنترال

  • ديرة

  • الخور

  • البرشاء

  • الشارقة سنترال

  • عجمان سنترال

  • أم القيوين سنترال

  • رأس الخيرنة المركزية

  • الفجيرة سنترال

Khaleej Times - Arabic Edition
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