الإمارات
بريد الإمارات يفتح أبوابه السبت في فروع عدة
الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي
ستظل العديد من فروع بريد الإمارات مفتوحة في يوم السبت ، وأصدر المشغل البريدي الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وستعمل الفروع المختارة من الساعة 8:00 صباحًا حتى 8:00 مساءً.
وإليكم قائمة الفروع التي ستعمل الآن أيام السبت:
أبوظبي سنترال
العين سنترال
بني ياس
المصفح
دبي سنترال
ديرة
الخور
البرشاء
الشارقة سنترال
عجمان سنترال
أم القيوين سنترال
رأس الخيرنة المركزية
الفجيرة سنترال