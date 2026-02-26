"بروح الاتحاد".. رئيس الدولة يجمع إخوانه الحكام ومؤسسي المسيرة في مأدبة رمضانية

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، صوراً لمناسبة جليلة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تناول سموه وجبة الإفطار مع "إخوانه" حكام الإمارات.
وبينما يعد هذا الحدث بحد ذاته مناسبة جديرة بالذكر، فقد كشف رئيس الدولة عن حقيقة أخرى جعلت من هذا الإفطار تحديداً أكثر تميزاً.
وقال سموه إنه انضم إليهم أيضاً عدد من المسؤولين البارزين الذين كانوا حاضرين في اليوم الأول الذي رُفع فيه علم دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1971، عند قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
وصرح سموه قائلاً: "تبادلنا معاً أطيب التمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يمنّ بالسلام والبركات على الجميع".
وأضاف سموه: "مستلهمين إرث والدنا المؤسس، أكدنا من جديد عزمنا الراسخ على المضي قدماً في مسيرة التنمية بدولة الإمارات، سعياً لتحقيق الوحدة المستدامة والازدهار والنمو لوطننا وشعبنا".