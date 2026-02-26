"بروح الاتحاد".. رئيس الدولة يجمع إخوانه الحكام ومؤسسي المسيرة في مأدبة رمضانية

وقال سموه إنه انضم إليهم أيضاً عدد من المسؤولين البارزين الذين كانوا حاضرين في اليوم الأول الذي رُفع فيه علم دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة في عام 1971، عند قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس لدولة الإمارات، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.