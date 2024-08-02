برنامج وطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية

عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة تدريبية حول إطلاق البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والذي يأتي بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف تأهيل وتدريب متطوعين متخصصين لدعم منظومة الطوارئ والأزمات والكوارث ضمن الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز جاهزية وكفاءة منظومة العمل التطوعي أثناء الأزمات من خلال دعم الجهات بالكادر المتخصص، وتحقيق متطلبات الإطار الوطني لتنظيم وحوكمة العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى تطوير الكادر البشري المتطوع وتأهيله في مجالات وقدرات مختلفة تدعم الطوارئ والأزمات والكوارث. ويضم البرنامج ثلاث مراحل رئيسية حيث تركز المرحلة التأسيسية على تقديم التدريب الأساسي للمتطوعين.. وتليها المرحلة التخصصية وهي لتدريب المتطوعين في مجالات محددة، ومن ثم المرحلة العملية التي تأتي لتطبيق المتطوعين للمهارات المكتسبة في تمارين عملية. وأكد سعادة علي راشد النيادي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على أهمية البرنامج معتبرا أن "البرنامج الوطني لبناء الكوادر التطوعية التخصصية يعد خطوة هامة نحو تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث ويعكس التزامنا ببناء فرق تطوعية متخصصة قادرة على دعم الجهات المستجيبة وتقديم المساعدة الفورية والفعالة في الأوقات الحرجة." وأضاف النيادي : "ندرك في الهيئة أن النجاح في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يعتمد بشكل كبير على التعاون والتنسيق المتناغم بين مختلف الجهات والمؤسسات. لذا، نحرص وبشدة على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.. ومن هنا، يأتي دور الشركاء الاستراتيجيين في هذا البرنامج حيث نقدر جهودهم ومساهماتهم المثمرة". يذكر أن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تتولى تنظيم وحوكمة العمل التطوعي أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث، وتنسيق توفير التدريب التأسيسي والمشاركة في وضع البرنامج التدريبي وخطة المحافظة على جاهزية المتطوعين. فيما تقوم مؤسسة الإمارات – شباب بطرح الفرص التطوعية واستقطاب المتطوعين وتقديم التدريب الأساسي وتقييم مستوى الكوادر التطوعية، كما تدير منصة الإمارات للتطوع، على أن توفر الجهات المعنية التدريب التخصصي والعملي للمتطوعين في مجالات تخدمها أثناء الطوارئ والأزمات.