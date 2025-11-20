برنامج وطني شامل لـ« طرق الشارقة» بعيد الاتحاد 54

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة صباح اليوم الخميس احتفالية وطنية بمناسبة عيد الاتحاد 54، وذلك في المقر الرئيس للهيئة، بحضور سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، رئيس الهيئة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وعدد كبير من الموظفين، وجسدت الفعالية روح الاتحاد وما تحمله هذه المناسبة من قيم الولاء والانتماء والاعتزاز، لترسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مختلف المجالات.

واستهلت الفعالية بالكلمة الترحيبية لمقدم الحفل، الذي رفع في بدايتها أسمى آيات التهنئة للقيادة الرشيدة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، واستعرض برنامج الحفل فقرات متنوعة عززت الطابع الوطني للاحتفالية، إذ قدمت فقرة فنية مميزة شارك فيها أطفال حضانة الورود بلوحات تعبر عن حب الوطن والولاء لقيادته، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي تناول جهود هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة خلال العام، ومسيرة التطوير التي شهدتها مختلف قطاعاتها خدمةً للجمهور وارتقاءً بجودة الحياة في الإمارة.

مسيرة مشرقة

وأعقب الفيلم إلقاء كلمة سعادة المهندس يوسف خميس العثمني، قائلاً: «إن عيد الاتحاد الرابع والخمسون لدولة الإمارات، يجسد محطة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل فخر المسيرة المشرقة التي قادها الآباء المؤسسون، لترسخ نموذجاً فريداً في بناء دولة عصرية، ترتكز على الوحدة والعزم والطموح، وبهذه المناسبة، نجدد العهد بالسير على نهج قيادتنا الرشيدة التي جعلت الإنسان محور التنمية، وأسست لمسيرة متواصلة من الإنجازات التي تشهدها مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النقل والبنية التحتية الذي يمثل ركيزة جوهرية في نهضة الدولة واستدامة تقدمها».

وأضاف: «ونحن إذ نحتفل بهذه المناسبة العزيزة، نؤكد حرصنا على غرس قيم الولاء والانتماء في نفوس الأجيال، وتعزيز مسؤوليتهم تجاه وطنهم، ليواصلوا حمل راية الاتحاد بعزيمة راسخة وإيمان عميق بمستقبل الإمارات الواعد، ونسأل الله أن يديم على وطننا الأمن والاستقرار، وأن يمكن قيادتنا من مواصلة مسيرة الخير والرفعة لوطنٍ يستحق منا جميعاً المزيد من الوفاء والعمل المخلص».

فقرات فنية

وشهدت الفعالية فقرة فنية قدمتها مدرسة الأنصار العالمية، عبر فيها الطلاب عن اعتزازهم بالهوية الوطنية وقيم المجتمع الإماراتي، كما تضمن الحفل تقديم الفنانة شيخة الكعبي لوحة فنية مصنوعة بتقنية «الليغو» تجسد صورة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في عمل فني مبتكر يعكس مكانة الفن في التعبير عن الهوية.

وتلى ذلك تنظيم فقرة حوارية بعنوان «المجتمع الإماراتي بين الماضي والحاضر»، استعرض من خلالها المشاركين أبرز محطات تطور المجتمع الإماراتي عبر الزمن، ودور أبناء الإمارات في دعم مسيرة التنمية ونهضة الدولة، فيما تفاعل الحضور مع فقرة المسابقات التي أضفت أجواء من التشويق والتفاعل، كما شهد الحفل عرض فيلم «رسالة شكر»، قدمه موظفو الهيئة عرفاناً لقيادة الإمارة ودعماً لرؤية الهيئة في الارتقاء بالخدمات.

واختتم الحفل بفقرة فنية جديدة من مدرسة الأنصار العالمية، قبل أن يلقي مقدم الحفل الكلمة الختامية التي عبر فيها عن شكر الهيئة للحضور والمشاركين، مؤكداً أن مثل هذه الفعاليات تجسد روح الانتماء وتعزز قيم الاتحاد في نفوس الجميع