برنامج العفو ينقذ كينية حامل من مستقبل مظلم لطفلها

في الثامن من سبتمبر، زارت ميليسا مركز الجودة للخدمات الحكومية في مجمع دبي للاستثمار، وهو المكان الذي كانت تمر به كثيراً لكنها لم تجرؤ أبداً على دخوله بسبب وضعها غير القانوني. وقالت: "كان دخول هذا المركز أصعب خطوة اتخذتها على الإطلاق. لم أكن أعرف ما إذا كانوا سيرفضونني أو ما إذا كانت هناك أي طريقة لتقليل الغرامات المفروضة علي. ولكن بمجرد دخولي، شعرت وكأنني أستطيع أخيراً التنفس مرة أخرى. كان الموظفون لطفاء ومتفهمين وأرشدوني خلال العملية دون إصدار أي أحكام".