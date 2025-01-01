برنامج العفو يمنح المخالفين بداية جديدة لعام 2025
على مدى أربعة أشهر، قدم برنامج إعفاء التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة، الذي انتهى في 31 ديسمبر 2024، للمقيمين والزائرين غير الشرعيين بداية جديدة. وبعد تحريرهم من غرامات تجاوز مدة الإقامة والوضع غير القانوني، يخطو المئات نحو عام 2025 بأمل متجدد وعزم على إعادة بناء حياتهم.
قالت المغتربة الكينية "نجوكي نجاو"، الذي تغيرت حياتها تمامًا بعد الاستفادة من العفو عن التأشيرات في الإمارات العربية المتحدة: "شعرت وكأن حملًا ضخمًا قد رفع عن كتفي".
أصبحت حياة نجوكي نجاو في الإمارات العربية المتحدة كابوسًا بعد انتهاكها حالة تأشيرتها في عام 2021. وبدون وثائق صالحة، أصبح تأمين العمل أو حتى تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والماء صراعًا.
وقالت "كان كل يوم مليئا بعدم اليقين والخوف".
لكن الأمور تغيرت في 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، عندما قامت بتسوية وضعها وعادت إلى مسقط رأسها مومباسا لتلتقي بعائلتها.
"كان العودة إلى المنزل نعمة. لقد افتقدت دفء عائلتي وفرحة التواجد بين أحبائي. وللمرة الأولى منذ سنوات، أستطيع أن أحلم مرة أخرى. إنها سنة جديدة، وحياة جديدة، وبداية جديدة بالنسبة لي"، قالت نجو.
والآن تستعد للعودة إلى الإمارات العربية المتحدة لبدء الفصل التالي من حياتها. وقد تقدم صاحب عملها السابق بطلب للحصول على تأشيرة لها، بعد أن أعجب بإخلاصها وأخلاقيات عملها. وقالت: "لقد قدروا عملي ودعموني حتى في أصعب الأوقات. وأنا ممتنة لأنهم منحوني فرصة أخرى".
وأضافت نجو: "هذه ليست مجرد فرصة ثانية بل بداية جديدة. أنا مستعدة لبناء حياة أفضل لنفسي ولأسرتي".
"لقد افتقدت رؤية ابني يكبر"
بالنسبة لعبد العزيز (اسم مستعار)، وهو مهاجر هندي من كارناتاكا، أنهى برنامج العفو محنة دامت ثماني سنوات بعيدًا عن أسرته. بعد أن تجاوز مدة تأشيرته بعد فقدان وظيفته في عام 2018، تراكمت عليه غرامات تجاوزت 200 ألف درهم.
وقال عزيز في مكالمة هاتفية مع صحيفة الخليج تايمز: "كان كل يوم بمثابة صراع". ولم يكن قادرًا على إرسال الأموال إلى وطنه، فاعتمد على الإيمان بأن الله سيعين أسرته.
وقد سمح برنامج العفو الذي أطلقته الإمارات العربية المتحدة لعزيز بالعودة إلى وطنه والانضمام إلى أسرته. وفي الثامن والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، ركب طائرة عائدة إلى مانجلور، ثم سافر بالحافلة إلى مسقط رأسه، حاملاً حقيبة صغيرة وعدداً قليلاً من الملابس.
وقال "عندما رأيت زوجتي وابني لم أستطع إخفاء دموعي، ركض ابني نحوي وعانقني بقوة وكأنه يعلم مدى حاجتي إلى تلك العناق".
كانت رؤية ابنه يكبر لحظة مريرة وحلوة بالنسبة لعزيز. يقول عزيز: "لقد أصبح طويل القامة الآن، تقريبًا بطولي. لديه أحلام وطموحات خاصة به. لكنني أشعر وكأنني فقدت طفولته بأكملها. لم أكن هناك في يومه الأول في المدرسة، أو أعياد ميلاده، أو اللحظات التي احتاجني فيها أكثر من أي وقت مضى".
الآن، يستمتع عزيز بوقته في المنزل، فيستيقظ على ضحك ابنه وراحة زوجته أثناء طهي الطعام. يقول: "لقد فاتني طفولته بالكامل، لكنني عازم على تعويض الوقت الضائع. الآن، أصبحت الحياة بسيطة ولكنها مليئة بالحب". يستكشف عزيز الفرص المحلية لضمان بقائه قريبًا من عائلته.
"بداية جديدة لعائلتي"
بالنسبة لسيد عرفان نزار، فإن بداية العام الجديد ترمز إلى الأمل والاستقرار بعد سنوات من المشقة. ويركز المغترب الباكستاني البالغ من العمر 45 عامًا، والذي واجه ذات يوم غرامات تجاوزت 150 ألف درهم إماراتي بسبب الإقامة غير القانونية وعدم اليقين بشأن وضعه غير القانوني، الآن على إعادة بناء حياة أسرته.
منذ أن قام بتسوية تأشيرته بموجب برنامج العفو في الإمارات العربية المتحدة، حصل نزار على وظيفة مستقرة كمدير مبيعات في شركة هوت باك. وقال: "يبدو هذا العام وكأنه نعمة. لقد حصلت على وظيفة وأعمل على منح أطفالي التعليم الذي يستحقونه".
وتتمثل أولوية نزار الآن في الحصول على تأشيرات لزوجته وأطفاله الخمسة الذين ما زالوا في الإمارات. وقال: "وظيفتي توفر لي التأشيرة، لكنني أدخر كل درهم لرعاية أسرتي. إن الحفاظ علينا معًا هو هدفي الأكبر لعام 2025".
ورغم أن الرحلة ما زالت صعبة، إلا أن نزار متفائل. يقول نزار: "انتقلنا إلى منزل أصغر لإدارة النفقات، ويتلقى أطفالي تعليمًا عن بعد في الدراسات الإسلامية. سأقوم بتسجيل أطفالي في العام المقبل. الأمر ليس سهلاً، لكننا نحرز تقدمًا".
بالنسبة لنزار، فإن العام الجديد ليس مجرد تقويم جديد، بل هو فصل جديد. وقال: "لقد منحتني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة ثانية، وسأستغلها على أفضل وجه".