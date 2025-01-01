برنامج العفو يمنح المخالفين بداية جديدة لعام 2025

كانت رؤية ابنه يكبر لحظة مريرة وحلوة بالنسبة لعزيز. يقول عزيز: "لقد أصبح طويل القامة الآن، تقريبًا بطولي. لديه أحلام وطموحات خاصة به. لكنني أشعر وكأنني فقدت طفولته بأكملها. لم أكن هناك في يومه الأول في المدرسة، أو أعياد ميلاده، أو اللحظات التي احتاجني فيها أكثر من أي وقت مضى".