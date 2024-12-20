برنامج العفو يمنح الباكستاني نزار وأسرته حياة جديدة

وصل نزار إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2000 عندما كان والده يعمل في البلاد، ومنذ ذلك الحين، شغل وظيفتين. وعندما فقد وظيفته الأخيرة، استمر في البحث عن فرص عمل لكنه لم يتمكن من العثور على وظيفة. قال: "لقد بذلت كل ما بوسعي، لكن الوظائف لم تكن متوفرة".